Tekst i foto: OBZ.hr

Na poziv županajučer, 21. veljače 2018. godine, u Osijeku je održan sastanak ojavnog prijevoza putnika na području ove županije.Bio je to nastavak razgovora započetih nakon odluke prijevozničke tvrtke Panturist , članice, o ukidanja dijela putničkih linija te njihovoj ponovnoj uspostavi za samo dva dana, ali nakon intervencije župana Anušića, ministra pomorstva, prometa i infrastrukturei predsjednika Vlade, te sastanka istih sudionika prošlog tjedna u Zagrebu.Sastanku su bili nazočni predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture državna tajnica za promet, pomoćnik ministrai voditelj Službe, zatim generalni direktor Arriva Hrvatska, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukturei direktor Sektora za razvoj, predsjednik Uprave HŽ Putnički prijevoz, predstavnica HGK Županijske komore Osijekte župansa suradnicima.U raspravi je upozoreno da su sena području Osječko-baranjske županije odrazila i na organiziranje i ekonomsku isplativost javnog prijevoza putnika. Ponovljeno je da se problem godinamate je kulminirao ukidanjem 72 autobusne linije 5. veljače te njihovom povratku već 7. veljače nakon niza sastanaka te intervencije sa županijske i nacionalne razine. Tada je dogovoreno da će se na novim sastancima svih odgovornih za ovu problematiku pokušati naći barem privremeno rješenje jer se sredinom ove godine očekuje stupanje na snagu novog Zakona o javnom prijevozu putnika.Na sastanku je direktor Arrive Divjakove prijevozničke grupacije na traženje kompromisnog i na ekonomskim osnovama održivog rješenja u prijaznom razdoblju do početka primjene uredbe i novog zakona, u čemu je također spreman pomoći. Naime, prema novom zakonskom prijedlogu organizacija prijevoza putnika, utvrđivanje voznog reda i potpisivanje ugovora s prijevoznicima spušta se na razinu županija, a to će izazvati niz novih i otvorenih pitanja, osobito iz kojih izvora pokriti troškove linija zaruralna područja. Predstavnici HŽ-a iskazali su spremnost za revitalizaciju voznih linija vlakova te kolodvora i druge infrastrukture koja je potpuno devastirana na području ove županije.Sudionici sastanka zaključili su stoga da se prijelazno rješenje treba tražiti i u okvirute tako osigurati održavanje postojećih linija, ali i financijsku isplativost za prijevoznike. Uz to već narednih dana formirat će se radna skupina u kojoj će biti predstavnici Osječko-baranjske županije, Grupacije Arriva, Hrvatskih željeznica i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Njihov zadatak je provođenje priprema za primjenu uredbe o putničkom prijevozu na području Osječko-baranjske županije.Župan Anušić zaključio je da u traženju iuvijek na prvom mjestu moraju biti putnici kojima se moraju osigurati sigurni, primjereni i prihvatljivi uvjeti prijevoza.