Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unijeboravi u Slavoniji. Jučer je u Osijeku bila na sastanku predstavnika Svjetske banke i čelnika lokalne samouprave, a danas je u Vukovaru sudjelovala na koordinaciji lokalnih čelnika Vukovarsko-srijemske županije.Tom prigodom ministrica jevezano uz sve ono što je do sada napravljeno u sklopu Projekta Slavonija te je najavila još neke planove za istočni dio Hrvatske.Prema riječima ministrice Žalac, do sada je u sklopu provedbe, koji obuhvaća svih, ugovorenoiz EU fondova za različite projekte, što je 24% ciljanog iznosa planiranog povući iz EU fondova za Slavoniju.Podsjetimo, Projekt Slavonija „težak“ je, najvećim dijelom iz EU fondova, a namijenjen jeza projekte na području pet slavonskih županija s ciljem gospodarskog oživljavanja istoka Hrvatske, otvaranja novih radnih mjesta i usporavanja iseljavanja.Ministrica je najavila i program za sljedeću financijsku perspektivu, odnosno iduće cjelovito sedmogodišnje razdoblje. U pripremi je poseban regionalni operativni program za područje istoka. Drugim riječima, županije na istoku Hrvatske imat ćegdje će na temelju njihovih prioriteta sredstva biti direktno dodijeljena. To znači da regionalna samouprava odlučuje zajednički s jedinicima lokalne samouprave i imaju sredstva osigurana za to.Još jedan od planova je i okupljanje svih projekata koji se događaju na području pet slavonskih županija, njihovo okrupnjavanje te, izmjenama Operativnog programa konkurentnost i kohezija ali i drugih operativnih programa, raspisivanje ograničenih poziva koji će financirati te iste projekte. Ministrica je o tom modelu okrupnjavanja i financiranja slavonskih projekata razgovarala i s Europskom komisijom i sa Svjetskom bankom i postoji načelno slaganje da se s takvim projektima započne.Žalac je poručila kako jemeđusobna koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika o zajedničkim prioritetima, a posebice projektima u poljoprivredi i gospodarstvu, koji mogu ubrzati razvoj i promijeniti strukturu tih sektora.