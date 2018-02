crni trend izumiranja

Državnog zavoda za statistiku

36.647

890 beba manje

pao ispod 37.000

veliki pad

od 25 do 35 godina

7%

nije opala

76.156 beba

55.409

50.000

40.000

nepotpuni podaci

Nastavlja seHrvatske. Prema neslužbenim podacima, prošle je godine rođeno najmanje djece u posljednjih 100 godina, svega. To jenego 2016., odnosno 30-ak razreda prvašića.Broj novorođenih po prvi je put od osamostaljenja HrvatskeRazlog ovim crnim brojkama, pokazuju analize, nije to što se sve manji broj žena odlučuje rađati djecu, većukupnog broja žena u dobi za rađanje u Hrvatskoj. Djeca se i dalje rađaju, ali sve većim dijelom izvan Hrvatske, kao posljedica vala iseljavanja kome svjedočimo posljednjih godina.Od 2006. do 2016. broj žena u Hrvatskoj, u dobi, smanjen je za gotovo. Prema analizama, i dalje isti udio žena rađa isti broj djece, stopa fertilitetanego je blago narasla, ali u Hrvatskoj je jednostavno manje žena koje mogu rađati i zbog toga je broj rođene djece manji.Samo za usporedbu, 1950. godine u Hrvatskoj je rođeno, a 1990. njih, pokazuju podaci DZS-a. U 90-ima je broj novorođenih po prvi put pao ispod, a sada, eto, i ispodOvo su tek prvi,o broju rođenih, a konačne će DZS objaviti tek na ljeto i, ako je suditi prema proteklim godinama, oni će biti još porazniji jer svake godine konačan broj novorođenih bude manji od onoga koji su predviđali prvi rezultati.