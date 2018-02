nove ljetne sezone letenja

Približava se početaku i iz, te smo tim povodom kratko porazgovarali s direktorom ZL Osijeko ostvarenim rezultatima u prošloj i planovima za ovu godinu.Što se broja putnika za prošlu godinu tiče, kroz Zračnu luku Osijek je u odlasku i dolasku prošlo, što jeod čaku odnosu na 2016. godinu. Najveći broj putnika ostvarila je cjelogodišnja linijas WizzAir-om, a popularne su i domaće destinacije na Jadranu () preko tvrtke Trade Air koje su popunjeneKada je riječ o planovima za ovu godinu, Forgić očekujeod čak, odnosno broj putnika na otprilike. Razlozi za ovako velika očekivanja temelje se na tome što od ljetne sezone ponovno kreće linijau istoj rotaciji kao i prošle godine (utorak i nedjelja), ali taj let postaje cjelogodišnji let, dakle letjet će se i u zimskoj sezoni. Linija za Basel WizzAira će se pojačati, pakreću s tri leta tjedno (ponedjeljak, srijeda i petak).Također, postignut je dogovor s ovao uvođenju još dvije inozemne destinacije ove godine, no dok se ugovori službeno ne potpišu o detaljima se. Forgić je istaknuo kako će i nove dvije linije biti cjelogodišnje, što znači da će od ove godine Osijek biti povezan s četiri inozemne destinacije tijekom svih 12 mjeseci.Jedno od pitanja o kojima se također dosta govori je pitanje. Forgić je rekao da je obnova zgrade započela prije dvije godine s ciljem prilagodbe, odnosno da se moraju odvojiti putnici na domaćim i međunarodnim letovima. Obzirom da Hrvatska još nije u Schengenu, nekog konkretnog roka za završetak radova nema, no u prve dvije faze obavljeno je, a ove godine treba započeti i treća faza radova kada će seodlazni gate za međunarodni promet i odvojiti putevi kretanja domaćih i stranih putnika. Također će se ugraditi dvoje rendgenskih vrata za poboljšanje kontrole i sigurnosti putnika.Kao tri najvažnija cilja ZL Osijek u idućem razdoblju Forgić je izdvojio povećanje broja destinacija,kao regionalne baze za neku od niskotarifnih aviokompanija, ali i pojačanje cargo prometa u luci obzirom da je Zračna luka i otvorena prije 30-ak godina kao prvenstveno cargo luka za rasterećenje beogradskog Surčina, no osamostaljenjem Hrvatske taj je segment poslovanja gotovo pa ugašen.A što se tiče učestalog pitanja o vraćanju popularne linije za London, Forgić je podsjetio kako je linija zaukinuta 2016. godine jer dvije strane nisu uspjele pronaći zajednički jezik oko uvjeta za nastavak suradnje, no nova uprava je uspostavila kontakt s Ryan Airom i razgovarat će se o mogućnostima daljnje suradnje.