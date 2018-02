Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

Pripreme za gradnju novog objekta Hitne pomoći

Osječko-baranjska županija puno ulaže u uslugu hitne pomoći, pa smo ponosni što prema vozilima i njihovoj opremi imamo nadstandard koji nas svrstava na čelu svih hrvatskih županija. Naravno, uz opremu, kao i kvalitetne liječnike, medicinske i druge stručne djelatnike za ovu uslugu želimo osigurati i najviši standard njihovog objekta, što trenutna lokacija ne omogućava. Zbog toga su u tijeku pripreme projekta nove zgrade Hitne medicinske pomoći OBŽ na području Osijeka. Projektni zadatak je gotov, a počinje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pripreme za izgradnju objekta. Lokacija će biti određena prema svim zahtjevima struke, što znači da je u svakom trenutku potrebno do 10 ili maksimalno 15 minuta da vozilo hitne pomoći stigne do potrebnog mjesta za intervenciju

Županijska Hitna – najopremljenija u Hrvatskoj

Vožnja cestom kao po vodi

raspolaže s devet timova hitne medicine koji svakoga dana pružaju hitnu medicinsku pomoć na području Županije, a sva njihova vozila su potpuno nova te s ugrađenom. Naime, krajem prošle godine Zavodu su isporučena tri nova vozila marke Citroen Yumper u vrijednosti od. Županija je sudjelovala u toj kupovini s, a ostatak su bila vlastita sredstva Zavoda. Prije tjedan dana isporučeno je još šest vozila ukupne vrijednosti, što je financirano iz decentraliziranih sredstava Županije. Pojedinačna cijena vozila tako iznosis PDV-om. Tim povodom danas, 19. veljače 2018. godine, županposjetio je Zavod za hitnu medicinu OBŽ gdje je s ravnateljicomrazgovarao o aktualnostima u radu Zavoda te je nazočio predstavljanju novih vozila.Ukupna investicija u nabavku novih vozila hitne medicinske pomoći iznosila je više od četiri milijuna kuna, od čega je 3,5 milijuna kuna osigurano u županijskom proračunu. -- rekao je župan Ivan Anušić.Ravnateljica Silvana Sabo je zahvalila županu Anušiću i Osječko-baranjskoj županiji što pomažu rad Zavoda koji je najbolje opremljen u odnosu na druge županije i zavode za hitnu medicinu u Hrvatskoj. - Oprema novih devet vozila predstavlja nadstandard u ovoj djelatnosti, a svako od njih radi 24 sata svakog dana na području cijele Županije. Ostala vozila se koriste za sanitetski prijevoz ili su rezervna vozila Hitne, a njihova prosječna starost je 2-3 godine – ističe ravnateljica te dodaje da vozila županijske Hitne pomoći godišnje prijeđu oko 2,2 milijuna kilometara, pri čemu se zbrine oko 25.000 hitnih pacijenata (od kojih je 18.000 na terenu, a ostale u prostorijama za reanimaciju). Obavi se još 24.000 sanitetskih prijevoza, 1.300 međužupanijskih sanitetskih prijevoza i 7-8 međudržavnih prijevoza, a uz sve to godišnje prevezu oko 26.000 dijaliziranih pacijenata na hemodijalizu u KBC Osijek.Upravo zbog tako odgovornog, opsežnog i zahtjevnog pružanja medicinskih usluga nabavljena su i moderna vozila. U njima je su po prvi puta u Hrvatskoj ugrađeni hidraulički ovjesi, što je koštalo dodatnihpo vozilu, no ovjesi su bitni za sigurnost pacijenata i rad medicinskog osoblja u vozilu, koji je sada „“. Nadalje, komandna ploča za cjelokupnu elektroniku je putem can busa, što znači da su svi uređaji na touch (dodir), temperatura u vozilu i infuzije je prilagodljiva, pacijentu se može pristupiti s obje strane pri animaciji, odvojeni su uređaji za hlađenje i grijanje infuzije, zbivanja u vozilu se 24 sata snimaju i pohranjuju, u nadstandardnu opremu spajaju također respirator te automatski masažer srca (čija je pojedinačna vrijednosti oko 125.000 kuna), a njime se postiže najkvalitetniji učinak za pacijenta. Vozila imaju elektronički podesiva nosila, kamere za snimanje vožnje naprijed i nazad, druga bočna vrata s trauma boxom, navigacijski uređaj ugrađen s bluetootom i radiom.