Tekst: Hana Klain

Foto: Screenshot video

Jučer je na obljetničkom koncertu u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskogobilježio. Sjajnim koncertom, na kojem je s njima nastupio i, jedan od vodećih svjetskih bandeonista, proslavili su sa svojom publikom ljubav prema glazbi. Na pozornici su zasvirali i, slaveći s roditeljima glazbu kao neizostavni dio njihovih života. Premijerno su predstavili i novi video:, sniman u prekrasnoj Slavoniji i Baranji, kao i novi CD Rucneri sviraju Uhlika, nakladnika Cantus. Ovu skladbu, kao i sve ostale na nosaču zvuka napisao je poznati hrvatski skladateljGudački kvartet Rucner, u kojem osim Snježane i Dragana Rucnera sviraju i violinistice, do danas je objavio 10 nosača zvuka, a ovaj jedanaesti posebno im je drag, jer je objavljen povodom 20 godina djelovanja Kvarteta. Na CD-u je najprepoznatljivija skladba Mala slavonska rapsodija, za koju gospodin Uhlik ističe da se radi o svojevrsnom potpourriju popularnih i poznatih slavonskih narodnih tema, uključujući i bećarac. Napisana je za kvartet do seksteta, tako da bude prepoznatljiva što širem krugu ljudi. Obrađena je na način primjeren gudačkom ansamblu, a predstavlja sponu između klasičnog zvuka gudačkog kvarteta i narodnog zvuka. Kako bi jedna od omiljenih skladbi sa spomenutog nosača zvuka ostala ovjekovječena i u vizualnom obliku, snimljen je i atraktivan video Mala slavonska rapsodija. To je ujedno i prvi spot kojeg je zajedno snimila cijela obitelj uz još dvije članice Kvarteta.Video je sniman u Slavoniji i Baranji, a slikom je ujedinio prekrasnu glazbu i iznimne vizualne kadrove. Redateljželio je izbjeći klasični pristup snimanju glazbenog spota pa su kao tema odabrani konji. Ove plemenite životinje temelj su slavonske tradicije te na najbolji mogući način opisuju ljepote ovoga kraja. Ples konjskih kopita, elegantno dresurno jahanje kao i dijelovi slavonske ravnice izvrsno su se uklopili u ovaj glazbeni broj.Neki dijelovi spota snimani su u Državnoj ergeli Đakovo, uz suradnju ravnatelja, a u spotu su sudjelovali najbolji hrvatski dresurni jahači:, brat naše vrsne čelistice Ane Rucner, izvrstan je jahač i glazbenik, a neki od kadrova snimljeni su u mjestu Kopačevo, u konjičkom klubu Herkules uz pomoć voditeljiceZa potrebe ovog spota Ana i Mario Rucner prvi put su zajedno zajahali konje i predstavili još jednu svoju strast. Osim dresurnih jahača, u spotu su umijeće jahanja uz Anu i Marija dočarale. Slikovno je zapisana i ljepota đakovačke katedrale Sv. Petra, jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih turističkih lokacija.U spotu su prikazani još neki segmenti slavonske tradicije kao što su tradicionalna slavonska narodna nošnja i đeram, vukovarski vodotoranj i osječki most, a redatelj Šeper iz tvrtkeističe da je na snimanju koristio slow motion tehniku kako bi naglasio dinamiku i pokret. Uz redatelja i snimatelja Borisa Šepera sudjelovali su i snimatelj Slowmotion kadrova, snimatelj making of-ate asistent. Iznimnu podršku snimanju spota i CD-a pružio je g., dugogodišnji prijatelj obitelji. Produkciju spota potpisuju Meritum Komunikacije, styling, frizuru salon Look i, a za make-up se pobrinula