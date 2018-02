Osječki karataši

KK Esseker i KK Kuna

Međunarodnom karate turniru u Somboru

4 zlatne i 2 srebrne medalje

5 medalja

Joco Đukić

Prvo je Martina Sekulić koja je bila i jedina naša predstavnica u katama osvojila srebro u kategoriji učenica. Nakon toga je su nastupila tri naša borca.



Petar Gudelj je u kategoriji mlađih kadeta do 55 kg uvjerljivo savladao sve svoje protivnike i osvojio 1. mjesto i zlatnu medalju.



Petar je odmah nastupio i u starijoj kategoriji kadate do 52 kg u kojoj je uspio doći do finala gdje je rezultatom 1 : 0 izgubio ten se morao zadovoljiti srebrnom medaljom.



Borna Gudelj u kategoriji kadeta do 57 kg također sigurno odrađuje sve mečeve što mu također donosi 1. mjesto.



Tin Dujmović u dosta slaboj kategoriji seniora do 60 kg lako dolazi do 1. mjesta i zlata. Međutim u apsolutnoj kategoriji seniora se s dva izvanredna meča zaista pomučio da dođe do apsolutnog pobjednika i još jednog zlata.

Domagoj Šuster

U jakoj konkurenciji dvadesetak klubova iz Srbije, Mađarske, Rumunjske i Hrvatske mlade nade osječkog karatea osvojili su ukupno pet medalja. Uspjeh je tim veći što je spomenuti broj odličja osvojilo ukupno pet natjecatelja. Veronika Šuster u konkurenciji cicibanki doma je ponijela broncu, kao i njezina kolegica iz kluba Dora Talaja , koja je pak nastupila u uzrastu mlađe učenice. Učenica Barbara Šuster osvojila je srebro, a mlađa kadetkinja Dora Brković zlato. U borbama je broncu zaslužio Kristijan Nedeljković nastupajući u kategoriji kadeti -52 kilograma

Tekst: Osijek031.com

Foto: KK Esseker i KK Kuna

