pobjede Osijeka nad Rijekom

Zoran Zekić

nije baš

drago

naljutile

Vidjeli ste i sami da smo u 95 posto stvari odigrali odličnu utakmicu, uz veliki broj šansi, posebno u prvom poluvremenu kada smo propustili četiri „mrtve“ prigode. I kada napokon povedemo i steknemo potom i dva gola prednosti, dogodi nam se da uđemo u neke situacije koje se meni nimalo ne sviđaju. Nadam se da su moji igrači shvatili kakav mi nogomet jedino možemo i trebamo igrati. Ja sam im trener, moraju se držati uputa i dogovora koje smo imali i tijekom igre i za vrijeme poluvremena, a ne se prepustiti da ih počne voditi publika. Imali smo potpunu kontrolu i onda pojedinci krenu s nekakvim neodgovornim pristupom koji nas uvede u probleme. Žao mi je što o tomu trebamo pričati nakon ove utakmice, ali to je moje mišljenje

Doveli ste me svi skupa u takvu situaciju da se osjećam isto i kada izgubimo i kada pobijedimo, a ja nisam trener, niti želim biti, koji će ovisiti o jednoj pobjedi ili izgubljenoj utakmici. Slijedim neku svoju viziju, također i određenu klupsku strategiju. No, sretan sam zbog pobjede i osvojenih bodova i nadam se da nećemo nakon ovoga derbija otići u neku drugu krajnost.

Šorša je donio sigurnost

Dobro smo analizirali Rijeku i pripremili se za ovu utakmicu. Imali smo i više koncentracije u odnosu na ogled s Dinamom, a Šorša nam je donio sigurnost i stabilnost u igri. Osim toga, jako dobro poznaje Kvržića koji je bio na njegovoj strani terena. Njega iznimno cijenim kao igrača i nastojali smo ga što bolje neutralizirati. Tomo je igrač s puno iskustva, pa je pomogao i Baraću koji se pokazao u puno boljem izdanju nego prošle subote. Znali smo da moramo biti prije svega radna momčad, s puno kretanja i igre bez lopte, a uz takav pritisak na protivničku zadnju liniju zaradili smo i to Župarićevo isključenje. Moramo još poboljšati tu protočnost u igri i okretanje strane jer kada smo god to napravili danas došli smo u situacije za gol.

Propušten je veliki broj prigoda

Drago mi je da se potvrdilo ono o čemu sam pričao dan ranije. On je jedan od rijetkih igrača koji ima nam donosi i prodornost i dubinu i može nam u tomu biti prevaga. Naravno da nam je na ruku išao i taj crveni karton već na samome početku utakmice. Žao mi je što propuštamo veliki broj prigoda jer se to kasnije odražava i na psihozu igrača. Često govorimo da je 2:0 opasan rezultat jer da je Rijeka nešto ranije uspjela postići pogodak, možda bi se u naše redove uvukla i panika, a to je najmanje što nam treba na terenu. I na kraju želim istaknuti da ovu pobjedu posvećujem preminulom riječkom novinaru i prijatelju Koradu Vujnoviću, istinskom profesionalcu, ljubitelju i poznavatelju nogometa. Malo mi je neobično i ovdje na press konferenciji, tražim ga među nama, ali sudbina je htjela drugačije. Njegovoj obitelji još jednom želim izraziti sućut.

Kek čestitao Osječanima

Matjaž Kek

Prije svega, čestitam Osijeku na pobjedi. Bilo je teško gotovo 90 minuta igrati s čovjekom manje na terenu, ali smo na kraju ipak uspjeli dovesti susret u nekakvu neizvjesnost. Po ovako teškom terenu odigrati praktički cijeli susret brojčano inferiorni je bilo teško nadoknaditi. Razmišljamo o sljedećim treninzima koji su nam sada prioritetni.

Ispričavam se Smoji ako sam ga bilo čime uvrijedio na putu prema svlačionici. No, treba znati da su utakmice Osijeka i Rijeke uvijek bile na nekakvoj granici, ali fer i korektne. E sada, što će pokazati „Oko sokolovo“, to ćemo naknadno saznati. Ponovit ću samo da nam je bilo teško igrati bez tako brzo isključenog igrača. Šteta što smo u nastavku onako brzo dobili dva gola i što nismo protivnika uspjeli učiniti malo nervoznijim jer se na kraju pokazalo da su ipak ušli u nervozu. Slažem se da se Župarić morao, s obzirom i na svoje iskustvo, bolje postaviti u situaciji kada ga je Grezda prešao u njihovom „remplanju“ i znalački postupio u takvoj situaciji. Nema nikakve dvojbe da bih ja želio da isto to napravi i neki moj igrač u sličnoj situaciji.

Samo se kroz treninge može napredovati

Ja imam borbu sa samim sobom u formiranju naše momčadi. Svi znaju kakve su nam bile okolnosti u prethodnom razdoblju i jasno mi je što nas čeka u nastavku sezone. Samo ćemo kroz treninge moći napredovati, a naravno da je šteta zbog izgubljenih bodova. Iako smo izgubili, mislim da smo igrali dosta solidno, a jasno je da od nekih naših stožernih igrača ipak očekujem više

Tekst i foto: NK Osijek

Najava:

Nakon derbija i, trener Bijelo-plavihje stigao pred novinare ibio nasmijan i razdragan, bez obzira na to što mu je, dakako, bilozbog osvojenih bodova.Neke su ga stvari malo i, pa je uvodno istaknuo:Zekić slijedi svoju viziju i klupsku strategiju Odgovorio je osječki kormilar na jednostavno pitanje, kako se osjeća poslije osvojenih bodova u derbiju?Iznenađenje u osječkim redovima, što se startne postave tiče, bilo je postavljanje Šorše na lijevi bok, što se pokazalo pogođenim rješenjem…Na pressici uoči derbija, Zekić je rekao kako ima maksimalno povjerenje u Lopu. Ukrajinac je ovaj puta odigrao dobru utakmicu:Trener Rijekenije se baš duže vrijeme zadržao pred novinarima, niti su oni imali puno pitanja za njega…Netko je primijetio da je došlo do žustrije rasprave između Keka i Ive Smoje pozavršetku susreta…Na pitanje kako nakon ove utakmice ocjenjuje izglede u borbi za drugo mjesto, trenerRijeke je odgovorio:, zaključio je Kek.