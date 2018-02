Zoran Zekić

Bilo je dosta razgovora i analiza , dakako i kritika, kako to već ide nakon poraza. No, dolazi nam već novi derbi i nadam se da smo sve one loše stvari ostavili iza sebe i da ćemo ovaj puta biti puno bolji, agresivniji i kvalitetniji u odnosu na ogled s Dinamom. To se prvenstveno odnosi na defenzivu gdje moramo biti puno čvršći u duelima, agresivniji, koncentriraniji i odgovorniji, da nam se ne događaju onakvi propusti kao u prošloj utakmici. I ne treba isključivo potencirati pogreške igrača iz zadnje linije jer su im trebali pomoći i veznjaci, kao i naši bočni i krilni igrači u nekim situacijama.



Nema razbacivanja velikim najavama Riječani su zasigurno protivnik koji zaslužuje maksimalan respekt, bez obzira na sve svoje kadrovske promjene, ističe Zekić:

Dolazi nam aktualni prvak, bitno redizajniran što se momčadi tiče jer imaju dosta novih pojedinaca i ne znam što sutra od njih možemo očekivati. Što se tiče nekih taktičkih zamisli njihova trenera, mislim da će to biti na tragu onoga što je i do sada bilo jer kvalitetu nedvojbeno posjeduju. Ne želim se razbacivati nekim pretjeranim najavama, treba pričati na terenu, posebice nakon poraza kojega smo doživjeli od Dinama. Inače ne mislim da su bitna imena koja igraju, nego ono kako ćemo mi izgledati, kao i naš protivnik, koliko ćemo ispunjavati one osnovne zadatke u igri, da bismo na njih mogli nešto i nadograditi što se tiče napada.

Nema Barišića i Pušića

Za Barišića nema izgleda da nastupi jer je na rehabilitaciji, a ne može igrati ni Pušić koji mi je bio u najozbiljnijim planovima za početnu jedanaestoricu. Šimunec je propustio dobar dio priprema i pitanje je u kakvom je energetskom stanju… Neke ćemo promjene sigurno napraviti i to uvježbavamo ovih dana na treninzima.

„Zajednički smo napravili neke stvari“

Želim da naši igrači shvate kako imam veliko povjerenje u njih i na njima je da pruže sve što objektivno mogu. Proveo sam s nekim našim prvotimcima dvije godine, zajednički smo napravili neke stvari i ne želim im zatvoriti vrata. Mislim da još nismo pod takvim rezultatskim pritiskom da bismo morali imperativno nekoga dovoditi, klub nam ne ide u takvom smjeru. Želimo ove igrače koje imamo potpuno profilirati u našoj sredini. Pustimo više priče o prijelaznom roku, sretan sam da je napokon završen i da se maksimalno koncentriramo na ono što imamo ovdje i što možemo, a pokazivali smo u prvom dijelu sezone. Ima tu puno detalja koje treba popraviti, prvenstveno kroz momčadski pristup jer će onda i svaki pojedinac izgledati bolje na terenu.

Lopa uživa trenerovo povjerenje

Uvijek se odlučujućem za one u koje najviše vjerujem, dakako na osnovu onoga što pokazuju i na treninzima. Možda sam utopist, ali i dalje mislim da je, recimo, Lopa naše najbolje rješenje za mjesto na kojemu igra. Znam i vidim da često nije raspoložen kao prošle sezone, ali vjerujem u njega. Imao je i svojih privatnih problema o kojima ne želim javno govoriti iz respekta prema njemu, no nadam se da je to sada stvar prošlosti. Što se Ejupija tiče, to smo praktički već „opjevali“ kada je riječ o njegovoj golgeterskoj krizi, pa ćemo vidjeti što napraviti i za koga se ovaj puta odlučiti

Najava:

izašao je pred novinare uoči subotnje utakmice su Gradskom vrtu. Jasno je da trener Osijeka očekuje kako će mu momčad izgledati puno bolje nego u prošlom kolu i da će rezultat bitinego prije sedam dana:Kada je riječ o igračima koji mu, nažalost, neće biti na raspolaganju, osječki kormilar ističe:Zekiću je dosta priča na temu onih koji su bili na meti Osijeka u netom završenom prijelaznom roku, nego se isključivo koncentrira na postojeći kadar:Govoreći o mogućim rješenjima za najbolji sastav, trener našeg prvoligaša je prokomentirao:, rekao je Zekić.