Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku

Sapiens – kratka povijest čovječanstva

Yuval Noah Harari

Odred za baštinu

Roberta M. Edsela

Hitlerova socijalna država

Gotza Alyja

Jeruzalem

Simon Sebag Montefiore

Dunkirk

Simona E. Phillipsa

Tekst: Krešimir Šokčević, dipl. knjižničar

U rubricipredstavljamo vam naslove iz povijesti koje možete pronaći uPrva knjiga koju vam danas predstavljamo nosi naslov, u izdanju Fokus komunikacije Zagreb. Uzbudljivo napisana knjiga u kojojprogovara o našoj vrsti, homo sapiensu te odgovara na pitanja iz sasvim novoga aspekta – kako i kada je nastala naša vrsta? Po čemu je posebna? No, jedno od najzanimljivijih pitanja jest kakav će biti naš kraj. Autor progovara o samouništenju vrste, a upravo se zbog takvih tema ova knjiga čita napeto kao krimić te se ne ispušta iz ruku sve do posljednje stranice. Umjesto na ere, on ljudsku povijesti dijeli na četiri revolucije: kognitivnu, agrarnu, unifikacijsku i znanstvenu. Prve su ga tri stvorile. Četvrta bi ga mogla uništiti, ali ne nekakvom senzacionalnom kataklizmom. Sapiens bi, naime, mogao postati prvom vrstom koja je počinila kolektivno samoubojstvo. Knjiga je to koja odgovara, no još se više pita. Puna, kao krimić, napetih zapleta i raspleta, zbog čega se kao krimić i čita.Druga knjiga koju vam predstavljamo jest, autora, u izdanju Frakture Zaprešić. Većina nas svjesna je da je Drugi svjetski rat bio najrazorniji rat u povijesti. Znamo za goleme ljudske žrtve, vidjeli smo slike razrušenih europskih gradova. No ipak, dok šetamo veličanstvenim muzejima poput Louvrea, uživamo u samoći dostojanstvenih građevina poput katedrale u Chartresu ili se divimo uzvišenoj ljepoti slika poput Posljednje večere Leonarda da Vincija, zapitamo li se kako to da je toliko spomenika i velikih umjetničkih djela uspjelo preživjeti taj rat? Tko su bili ljudi koji su ih spasili? Ti neopjevani junaci bili su poznati pod imenom Odred za baštinu. Tijekom okupacije Europe Hitler i nacisti izveli su “najveću pljačku u povijesti”, pri čemu su za sebe i Treći Reich prikupili i sakrili više od pet milijuna umjetnina. Od iskrcavanja na Siciliju do pada Reicha, Odred za baštinu izveo je, utrkujući se s vremenom, najveću potragu za blagom u povijesti, a umjetnine su bile smještene na najnevjerojatnijim mjestima, od bajkovitih dvoraca do dubokih rudnika. Odred za baštinu Roberta M. Edsela napeta je i uzbudljiva priča o ljudima koji su pronašli, spasili i sačuvali neprocjenjivo umjetničko blago i baštinu čovječanstva.Sljedeća je knjiga naslova, autora, u izdanju Frakture Zaprešić. Iako se bavi jednim poraženim totalitarnim režimom, Hitlerova socijalna država začudno je aktualna u kontekstu ekonomske krize s kojom su suočene moderne demokracije, odnosno u kontekstu vječne potrage za ravnotežom između državnoga intervencionizma i slobodnoga tržišta. Fiskalna, socijalna i financijska politika jedna je od najvažnijih poluga vlasti, značajna koliko i primjerice policija i propaganda. Hitlerova socijalna država analizira fiskalnu i proračunsku politiku nacionalsocijalističkoga režima. Ona dokumentirano raščlanjuje njegove fiskalne prihode koji su počivali na klasičnim porezima, ali i na besprimjernoj pljački europskih Židova i čitave okupirane Europe. Ovo nije samo još jedan u nepreglednoj količini znanstvenih i publicističkih radova posvećenih nacionalsocijalizmu, Drugome svjetskom ratu i Holokaustu. Ono što Alyjevu knjigu izdvaja iz toga mnoštva jest to da se ne bavi općepoznatim političkim i socijalnim procesima, nacističkom represijom i vojnim operacijama, već jednim, koliko zanemarenim, toliko i važnim aspektom nacističke i, uopće, svake vladavine.Četvrta knjiga koju vam predstavljamo naslova je. Autor je, u izdanju Profila Zagreb. Jeruzalem, univerzalni grad, glavni grad dvaju naroda i hram triju vjera; krunski dragulj carstava, mjesto Sudnjega dana i današnje poprište sukoba civilizacija. Od kralja Davida do Baracka Obame, od rođenja Judaizma, Kršćanstva i Islama do izraelsko-palestinskoga sukoba, ovo je epska povijest 3000 godina vjere, pokolja, fanatizma i suživota. Kako je ovaj malen, udaljeni grad postao Svetim gradom, "središtem svijeta" i danas ključem mira na Bliskome istoku? U čudesnoj priči Simon Sebag Montefiore otkriva ovaj vječno promjenjivi grad u mnogim njegovim inkarnacijama, oživljavajući svaku epohu i svaki lik. Jeruzalemov je biografija ispričana ratovima, ljubavnim pričama i otkrivenjima muškaraca i žena – kraljeva, carica, proroka, pjesnika, svetaca, osvajača i kurvi koji su stvarali, uništavali, zapisivali i vjerovali u Jeruzalem. Knjiga Simona Sebaga Montefiorea predstavlja ogromni napor da se stvori sinteza povijesti jednoga iznimnog i zanimljivog grada. Svaka sinteza, pa tako i ova, ima određeni enciklopedijski karakter te sadrži pregled najvažnijih događaja i pojedinaca obrađene teme. Kako se ovdje radi o Jeruzalemu, bezobzira na obimni volumen knjige, autor se doslovno dotaknuo osnovnoga pregleda njegove povijesti, što i ne čudi s obzirom da se radi o vremenskome razdoblju od otprilike 3000 godina. Naglasak je stavljen na političku i vjersku povijest s odgovornim i najvažnijim osobama obrađivanih razdoblja.Peta, i posljednja, knjiga koju vam predstavljamo naslovljena je, autora, u izdanju Zagrebačke naklade, Zagreb. U svibnju 1940. godine Britanski ekspedicijski korpus poslan je da pomogne Belgijancima i Francuzima kako bi se spriječilo munjevito napredovanje njemačkih snaga. Usprkos iskazanoj hrabrosti u izravnim sukobima, slabo opremljene, nedovoljno obučene i loše vođene, savezničke trupe nisu imale puno uspjeha protiv nadmoćnih njemačkih oklopnih jedinica. Uskoro su bili opkoljeni i prisiljeni povući se do same obale mora oko francuske luke Dunkirk. Winston Churchill, tadašnji britanski premijer, izrazio je bojazan da bi stotine tisuća britanskih i savezničkih vojnika moglo biti ubijeno ili zarobljeno pa je donesena odluka o spašavanju potisnutih jedinica. Operacija kodnog imena "Dinamo" trajala je devet paklenih dana i uz velike žrtve uspjela zahvaljujući, ne samo britanskoj ratnoj mornarici, već i spontanom okupljanju stotina malih trgovačkih i ribarskih brodica. U bitci koja se vodila na kopnu, moru i zraku spašeno je gotovo trista četrdeset tisuća britanskih i francuskih vojnika te je tako ovaj poraz pretvoren u prvu veliku savezničku pobjedu.