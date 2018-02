Ivica Džambo, Matej Barić i Davor Buha

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot Red Bull video

trojica su studenataiz Osijeka koji se, pored studiranja, bave i raznim drugim aktivnostima od kojih im je najveća ljubavTako su počeli pratitikoji studentima i svima zainteresiranima nude hrpu mogućnosti kako bi kroz zabavne sadržaje proputovali svijet.U studenom prošle godine Ivica i još jedan student s FERIT-a prijavili su se na natječaj, gdje je bilo potrebno snimiti sinkronizirani video u paru i osvojitigdje će vozitise s braćom, poznatim hrvatskim veslačima. Dvojica FERIT-ovaca pobijedili su u konkurencijite će 20. i 21. travnja otputovati u Spielberg gdje će odmjeriti snage s braćom Sinković. Više o tome možete pročitati ovdje No, toputovanja za ove Osječane. Prijavili su se na još jedan Red Bullov natječaj „“ gdje je cilj proputovati Europom uz jedno i jedino platno sredstvo -. Cilj je doći do Amsterdama iz polazne točke u samo tjedan dana,Avantura će trajati od 10. do 17. travnja, a polazna točka će biti jedan od nekoliko velikih europskih gradova (), kojega organizatori iz Red Bulla odrede. Svaka ekipa imat će na raspolaganju određen broj limenki ovog napitka koje će mijenjati za hranu i spavanje, a u svakom gradu na putu postojat će check-pointi gdje će morati obaviti neke zadatke koji će im donijeti dodatne limenke.Do 20. veljače, a iz Hrvatske idu 2 tima od 11 prijavljenih po izboru Red Bulla. Ivica je uvjeren kako će njihov timbiti među ta dva tima jer su se potrudili snimiti. Njihova prijava je na linku , a tamo se može i glasati za njih.Obzirom da su The Lost jedini tim iz Osijeka i općenito iz Slavonije, pozivaju i naše čitatelje da ih podrže, a Ivica je obećao kako će oni bitite da će prikazati Hrvatsku i Slavoniju u, posebice ukoliko bi pobjedili.Mi im ispred portala Osijek031 želimo mnogo sreće.