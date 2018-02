G

r

a

d

s

k

i

v

r

t

Krševan Santini

Goran Milović

Alen Petrović

Santini je imao vrlo uspješnu jesen u zaprešićkom Interu, a kako se nama ukazala potreba, nakon ozljede Antolovića, odlučili smo ga angažirati. Mislim da će Krševan biti prava podrška Malenici, a dakako da će trener u nastavku sezone odučiti tko će od njih dvojice biti na vratima. Da vjerujemo u njega svjedoči i to što smo ga potpisali na dvije i pol godine

Goran Milović ima dugogodišnji staž u HNL-u, bivši je kapetan Hajduka, koji je dospio i do A reprezentacije Hrvatske i ne treba ga posebno predstavljati. Došao je na posudbu uz Kine, uz opciju otkupa ugovora na ljeto ove godine. Vjerujem da će on duže ostati u Gradskom vrtu jer znate da smo na tim pozicijama ostali pomalo deficitarni. Hoće li imati pravo nastupa već protiv Rijeke, ovisi o trenutku kada će nam stići međunarodni certifikat. Imali smo „pik“ na još neke igrače, ali su oni završili u drugim klubovima za puno veće iznose.



Želimo dovođenjem novih pojačanja raditi nadogradnju momčadi, a ne popunjavati broj iako će ponekad, naravno, biti i prinova. Neki će se, naime, morati tek pokazati. Za Onaj Osijek kojega mi želimo, morat ćemo dobro „zasukati rukave“ i na terenu i na izvan njega, rekao je Petrović.

Prepoznao projekt novog Osijeka

Prepoznao sam jedan, po meni, jako kvalitetan projekt koji se već neko vrijeme razvija u Osijeku. Svom novom klubu zahvaljujem na povjerenju jer su i vremenskim rokom potpisanoga ugovora pokazali da računaju na mene kroz duže razdoblje. To mi je bilo dovoljno da bih se odlučio na dolazak i napravio korak naprijed u svojoj karijeri.

brat Ivan

francuski Caen

Njemu ugovor istječe idućega ljeta, a gdje će dalje, tko zna, sve je moguće. A kada bih ja mogao braniti za Osijek? Evo, sada je Korizma, pa sam se odrekao branjenja u tom razdoblju, a onda opet mogu početi,prihvatio je šalu Santini.

Osijek je sada sasvim druga momčad

Pratio sam HNL i evo me, nakon dvije godine, ponovno u Hrvatskoj. Osijek je sada sasvim drugačija momčad s puno većim ambicijama u odnosu na ono vrijeme kada sam ja bio u Splitu i Hajduku. Sigurno je kako je to dobar put kojim je moj novi Klub krenuo, a što se tiče moga dolaska, ne mogu reći da su se pregovori odužili. Naime, situacija je bila takva da sam u Kini krenuo s pripremama, sve je išlo nekim normalnim tokom dok se trener nije promijenio. U zadnjih tjedan dana su mi dali do znanja da mogu potražiti novu sredinu, a onda je bilo dosta teško u finišu prijelaznog roka rješavati to pitanje.

U svakoj utakmici pružiti maksimum

Reakcije su trenutno pozitivne, barem ono što sam doznao od svojih bližnjih i prijatelja. Što se tiče nekih drugih reakcija, onih u medijima, nisam ih iskreno imao prilike ni pročitati.



Sigurno je da će uoči susreta protiv Hajduka situacija biti ipak nešto drukčija nego obično, međutim, profesionalac sam i moram sve te stvari staviti u drugi plan. Sada sam član Osijeka i želim u svakoj utakmici pružiti maksimum na terenu i mislim da tu neće biti problema.

Odmah se nametnuti treneru

Već sam nekoliko puta bio u Osijeku i Slavoniji na odmoru, budući da mi je supruga iz Tenja.



Slavonci su vrlo srdačni ljudi i vrlo brzo vas prihvate, a vidim da su i u svlačionici dobri dečki i prava klapa, tako da mi ni s te strane neće trebati dugo vremena za privikavanje. Nadam se da ću kroz treninge brzo „pohvatati“ ideje i zahtjeve trenera Zekića i da će sve skupa sjesti na svoje mjesto. Na meni je da se nametnem i izborim za svoj status i zahvalim Osijeku na ukazanom povjerenju te da se odužim svojim igrama i ponašanjem na terenu i izvan njega.

Miloviću ne treba puno za privikavanje

Pripreme sam odrađivao sa svojim klubom u Kini, samo što nisam igrao te kontrolne utakmice. Mislim da sam u fizičkom smislu sasvim spreman i da se mogu staviti na raspolaganje treneru, a vidjet ćemo, imajući u vidu izostanak natjecateljskih susreta, koliko će mi trebati da „uhvatim“ pravu formu.



Osvrnuo se Milović i na trenutne okolnosti u državnom prvenstvu i borbu za Europu:

Prije svega mislim da je odlična stvar za HNL da se u borbu za vrh uključe četiri kluba, to me veseli i sigurno će biti zanimljivo do kraja sezone. Bit će tu velike borbe za što bolju poziciju na tablici jer je nedvojbeno puno bolje nešto se kasnije se uključiti u europske kvalifikacije nego jako rano kretati s pripremama, poručio je Milović.

Prvi izbor su hrvatski igrači

Prije svega naša je želja, a posebice predsjednika Meštrovića, da od Osijeka ne pravimo legiju stranaca. Znači i ova dva potpisa su potvrda dosadašnje prakse da su nam prvi izbor – hrvatski igrači. Domaći nogometaši igraju i s nekom emocijom koja je i nas vodila u protekle dvije godine. Mišljenja sam da je u HNL-u previše stranaca i ne želimo ići u tom smjeru.



Prijelazni rok uskoro se približava kraju, što ne znači da je i potpuno završen za Bijelo plave:

Možda će biti još ponekih imena, a možda i ne. Znate da je za nas najvažniji ljetni prijelazni rok kada moramo biti puno agilniji nego tijekom zime. No, smatram također da ova momčad ima i dalje veliki potencijal i da se nedovoljno valorizira činjenica da smo uspjeli sve naše najbolje igrače zadržati na okupu. A imali smo za puno njih svakodnevne upite, uz dosta velike financijske iznose koji su se spominjali. Praktički jedini od svih klubova u Ligi nismo ovisni o prodaji igrača, što često prolazi „ispod radara“, a vrlo je bitno. Primarni cilj nam je i dalje Europa i mi ćemo ga ponovno ostvariti, dakako uz želju da budemo što bolje plasirani.

Za prodaju Mikulića u Sheriff dobili smo određeni iznos, ostali smo vlasnici i 50 posto transfera i došao je jedan mladi igrač Mikhail Kajmakov koji je upućen na posudbu u redove drugoligaša Solina. Također, sve smo riješili s Marko Pervanom iz Cibalije, no on ima do ljeta ugovor s Vinkovčanima, pa ga do tada ne možemo imati na raspolaganju. On će, stoga, postati članom Osijeka s prvim danom ljetnog prijelaznog roka. Odlučili smo produžiti ugovor i našem vrataru Antoloviću dok se ne zaliječi i ne bude ponovno spreman konkurirati za momčad. Uvijek je bio korektan, tako da mu želimo uzvratiti na ovaj način

Napravili smo jako dobar posao

Prvo bih naglasio da mi je izuzetno drago što smo danas predstavili Santinija i Milovića. Ne samo da je riječ o iskusnim i provjerenim igračima, koji su igrali i europske utakmice, nego su obojica i iznimno karakterni ljudi i sportaši, onakvi, kakve i tražimo. Mislim da će obojica dati jednu novu dimenziju našem klubu. Isto tako sam sretan što smo uspjeli dogovoriti i dolazak Pervana koji je sigurno jedan od najboljih mladih igrača u HNL-u. U Cibaliji je jesenas bio i najbolji igrač i prvi strijelac, za njega je bilo puno ponuda i iz hrvatskih klubova i iz inozemstva, a on se odlučio za Osijek. Nije to bila nimalo laka zadaća dovesti ga, a

uvjeren sam da smo napravili jako dobru stvar.



Skender je također želio potencirati određene činjenice, koje se trebaju uvažavati…

Zadržali smo gotovo kompletan igrački kadar, sve naše najistaknutije pojedince, odoljevši zovu milijuna koji se pojavio. Znate i sami da su se oko Grezde spominjali milijuni eura, a mi smo ga uspjeli zadržati u našim redovima, na predsjednikovo inzistiranje da mora ostati.



Siguran sam da smo spremni za nastavak Prvenstva i da smo pripremili dosta toga za ono što će se događati tijekom ljeta. Možda nam se pojavi još poneki igrač tijekom srijede i četvrtka, vidjet ćemo vrlo brzo. Što se stranaca tiče, da se i ja nadovežem na tu temu, ne znači da ih u budućnosti nećemo dovoditi, ali će prednost ipak imati igrači iz Hrvatske, posebice ako su kvalitetom na istoj razini kao i oni iz inozemstva, čak i da su nešto skuplji na tržištu, dodao je glavni skaut NK Osijek



Tekst i foto: NK Osijek

U Press salonu stadionapredstavljena su naša dva pojačanja: vratar(30) i stoper(29). Uvodno je nešto o njima rekao sportski direktor, komentirajući i prijelazni rok u cjelini:Santini je prošloga tjedna stigao u Gradski vrt i odmah istaknuo kako je to za njega iskorak u svakom pogledu:U novinarskim redovima bilo je onih koji su se našalili da bi Krševanovim stopama mogao krenuti i njegovkoji uspješno nastupa zai povremeni je reprezentativac:Posebno je zanimanje izvjestitelja bilo u slučaju Milovićeva dolaska u redove našeg prvoligaša. On je uvodno istaknuo:Neizbježno je bilo i novinarsko pitanje kakve su reakcije u Splitu na dolazak bivšeg kapetana Hajduka u Osijek…Već po dolasku u naš grad, Milović se uvjerio u gostoprimstvo, o kojemu se često priča i među sportašima:Što se tiče tjelesnoga stanja u kojem je stigao u Gradski vrt, 195 centimetara visoki stoper kaže:Potom se novinarima ponovno obratio sportski direktor Petrović:Pervan od ljeta u Gradskom vrtu Osječani su riješili još neka otvorena pitanja, a Petrović je o tomu rekao:, kaže Petrović.Na kraju pressice govorio je i glavni klupski skaut i pomoćnik sportskog direktora Marin Skender.