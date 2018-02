zaljubljenih

Tekst i foto: Osijek031.com

Najava:

Na današnji praznik svih, onih koji misle da su zaljubljeni i onih koji misle da ih netko voli –- u Esseker centru u središtu grada otvoreno je četvrto po redu izdanje programa, prigodno nazvan „“.Program su otvorili zamjenica gradonačelnika Osijeka, zamjenik župana OBŽ-ate predsjednik Gradskog vijeća Osijekakoji su čestitali dan zaljubljenih svim posjetiteljima. Pozvali su i što više Osječana da dođu do Esseker centra jer bogati program trajei uključuje cijeli niz zanimljivih događanja.Svi posjetitelji koji su došli na samo otvorenje mogli su uživati u(kroasani i juice), ljubavnom šahu s velikim figurama na galeriji Essekera te u jazz nastupu dua(violina) i(piano) iz osječkog benda Chord On Blue.Stoga, ako ste u centru grada danas do 22 sata, dođite na Osječki Love Shopping na druženje i zabavu.