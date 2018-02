Osjeèka televizija - Vijesti, 13.02.2018.

Osječko-baranjska županija s početkom novog polugodišta započela je s financiranjem školskog obroka za sve učenike osnovnih škola na području županije, za što će se iz proračuna godišnje izdvajati 12 milijuna kuna. No do kraja školske godine Županija će uštedjeti dio sredstava, i to zahvaljujući milijun i 400 tisuća kuna vrijednom europskom projektu u sklopu kojeg će se financirati prehrana ukupno 1614 učenika iz socijalno ugroženih obitelji. Pritom će svoj djeci u školskim kantinama biti serviran jednak obrok, kad god je to moguće, skuhan namirnicama iz domaćeg uzgoja, a u Županiji vjeruju kako će u sve 52 škole kroz najviše tri godine biti stvoreni uvjeti da svih 18 tisuća učenika svakodnevno na stol dobivaju topli obrok.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:-župan u Općini Vladislavci-Dan Općine Podgorač