[Sponzorirani članak]

Kako bismo olakšali vašeili samo potrebe zakoje imate ili kod kuće ili u uredu te vam olakšali muke o razmišljanju koji je toner pravi, tvrtka Moj Toner vam donosibest buy printera. Uz naše dugogodišnje iskustvo te brojne zadovoljne korisnike koji su naš izbor potvrdili predstavljamo vam top 3 tonera za 2018. godinu!Sigurno je i do vas već došao glas kako su se svi koji su se odlučili na kupnju novog pisača i izabrali HP laserJet M12W iznenadili velikim zadovoljstvom. Riječ je o pisaču koji izvrsno odgovara svima, bilo da je riječ o. Ono što je odlično po pitanju izbora ovog pisača jesu upravo toneri, a za sve one koji žele trajnu uštedu ovi toneri dolaze i u zamjenskim varijantama. Tada cijena ispisa po jednoj stranici iznosi 9 lipa, a kvaliteta je vidljivo veća u odnosu na tintne pisače, jer je ovdje riječ o laserskom. Potrebno je još napomenuti kako je riječ o ispisu u crno- bijeloj varijanti.Ako ste se odlučili za to da u svakome trenutku želite zabilježite sve ono što vam se događa, rast i uspjehe vašeg djeteta ili uspomene s partnerom i prijateljima te imati pristup i mogućnost isprintati si i fotografije i potrebne dokumente ili neke formulare, a bez da napuštate udobnost doma, za sve vas preporučujemo multifunkcijski printer Canon Pixma MG5750 ink jet . Osim što ćete moći napraviti sve navedeno, dobivate i više od toga. Lako možete pristupiti onome što želite ispisati i nije potrebno najprije prenositi podatke s mobitela na računalo pa spajati kabl kako biste tomu pristupili, već se povezujete. Za ovaj printer odlična je činjenica da, iako trebate za njega posebne tinte i odvojene prema bojama, mijenjate samo onu koju potrošite i uvijek imate kontrolu nad troškovima. Uz to postoje i XL spremnici tinti koje su opcionalne za troškove i visokog su učinka.I za kraj, treća preporuka za 2018. godinu s izvrsnim omjerom cijene i kvalitete jest HP LaserJet Pro MFP M130nw . Riječ je okoji pruža ispis stranica u crno-bijeloj varijanti. Pisač je sam po sebi dostupan po niskoj cijeni, a toneri su također povoljni i još važnije kvalitetni. S brzinom ispisa od 22 stranice po minuti te vrlo visokim brojem ukupno ispisanih stranica, ovaj je pisač sa svojim tonerima jedan od top ponuda i za male i velike korisnike. U opisu ovoga pisača pronaći ćete rečenicu kako je on izrađen za učinkovitost, a uporabom ćete se i sami u to uvjeriti. Budući da ste i do sada imali povjerenja u nas, vjerujemo da ćete i sada poslušati neke od naših preporuka te nam biti potvrda za naš izbor.