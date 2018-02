Odjel za kulturologiju

neće postati, već će od jeseni postati Odsjek za kulturologiju na, novoj umjetničko-nastavnoj i znanstveno-nastavnoj sastavnici koja će nastati pripajanjem Odjela Umjetničkoj akademiji u Osijeku, piše Glas Slavonije Odlučeno je to na četvrtoj sjedniciu Osijeku održanoj krajem siječnja. Ta je odluka donesena kako bi seOdjel za kulturologiju od zatvaranja, obzirom na to da mu prijeti uskraćivanje dopusnice.Za otprilike mjesec i pol dana znat će se ostaje li dopusnica Kulturologiji ili ne, no kako bi se sačuvalazaposlenika Odjela, kao i interesi studenata, Odjel se pripaja Umjetničkoj akademiji.Privremenom dekanicom Akademije za umjetnost i kulturuna vrijeme od godinu dana imenovana je sadašnja dekanica Umjetničke akademije prof. dr. sc.koja ima vremena do početka sljedeće akademske godine obaviti pripreme za početak rada Akademije za umjetnost i kulturu.Do kraja ove akademske godine studenti će i dalje studirati na Odjelu za kulturologiju, a od sljedeće, 2018./2019. godine na Akademiji za umjetnost i kulturu. Neće biti promjena što se tičekoji su se do sada izvodili na Odjelu za kulturologiju, nastava će se i dalje izvoditi u zgradi Rektorata na Trgu Sv. Trojstva, a studenti će i dalje dobivati diplome s obzirom na ono što su upisali.