Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji u zgradipredstavljeno je nadolazeće, četvrto po redu izdanje programa Love Shopping u organizacijiOve godine Love Shopping se održava na samo, pa je prigodno nazvan „“. Lokacija je stara, Esseker centar u središtu grada, u terminuOrganizatori su najavili, od besplatnog doručka za sve posjetitelje (kroasani i juice), preko glazbenih nastupa, kreativnih radionica za djecu i odrasle, glumačkih i plesnih performansa itd.Partneri Love Shoppinga su Grad Osijek, HGK Županijska komora Osijek, Osječko-baranjska županija te novi partner, Osječki sajam, koji će u trajanju od 10 do 16 sati na svom štandu imati nagradni natječaj „“. Svi sudionici pokušat će što kreativnije odgovoriti na naslovno pitanje i svoje odgovore ubaciti u posebnu kutiju, a oni čiji odgovori budu proglašeni najboljima dobit će nagradu – bon za večeru u Slavonskoj kući u iznosu od 300 kuna.A da cijeli događaj bude što slađi, pobrinut će se razred slastičara iz Ugostiteljsko-turističke škole te nekoliko poznatih osječkih slastičani koji će predstaviti svoje slatke proizvode.Proslavu će dodatno uveličati i Gradski radio koji slavi svoj rođendan baš na Valentinovo, a pripremljen je iu kome će i pobjednici i poraženi dobiti zanimljive nagrade.A obzirom da ljubav ide kroz želudac, kako je istaknula zamjenica gradonačelnika, štandovi će biti prepuni gastro i eno delicija s posebnim naglaskom na proizvode lokalnih proizvođača i OPG-ova.Svi Osječani su pozvani da dođu na Love Shopping na druženje i zabavu, a organizatori obećavaju kako će ovo biti najbolje izdanje ovog programa do sada.10:00 h - otvorenje manifestacije10:15 h - pozdravni govori10:30 do 13:30 h:- doručak za zaljubljenje i sve koji se tako osjećaju ( Manna kroasani i juice)- nastup glazbenika ( violine i klavir)- kreativna valentinovska radionica Udruga Anđeo- valentinovska radionica – scouti- nagradni natječaj za zaljubljene Osječkog sajma- proslava rođendana Gradskog radija Osijek13:30 h - Ljubavni šah15:00 h - kreativna zoološka radionica16:15 h - "Ljubavni duet” – Andrej Dorić i Karla Forjan17:00 h - nastup “Plesni studio Shine”18:00 – 19:00 h - kreativna valentinovska radionica Udruga AnđeoBreak19:35 h - glumački performans “Ljubavni napitak”20:30 h - nastup plesnog para plesnog studija “D&D”20:30 h - nastup “ K&K”22:00 h - završetak