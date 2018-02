dobar, poželjan

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

Sol u moru

Čitanje jei Osječanima vrlo drag način provođenja slobodnog vremena, učenja i informiranja. Knjiga je oblik dokolice koji pruža, otvara put novim idejama i zamislima. Dodajmo na to i nove naslove koji redovito pristižu na, biti članom knjižnice danas je jedna tako podrazumijevajuća, a s druge strane vrlo povoljna osobna investicija. Kako bi vas dodatno potaknuli na čitanje i učlanjenje u, današnje ćemo predstavljanje započeti naslovom koji je ujedno i ovomjesečna nagrada za koju se vrijedi boriti.Riječ je o djelu u kojem autoricaotkriva žrtve stravičnog rata za koje zna nevjerojatno mali broj ljudi te dokazuje da humanost i ljubav mogu pobijediti, čak i u najmračnijim trenucima. Drugi svjetski rat bliži se kraju u Istočnoj Pruskoj te se tisuće izbjeglica očajnički kreću prema slobodi, mnogi od njih skrivaju tajne. Među njima su Joana, Emilia i Florian, čiji se putevi sastaju na putovanju do "Wilhelma Gustloffa", broda koji obećava spas. Ujedinjeni stjecajem okolnosti, troje mladih jedno u drugome pronalaze snagu, hrabrost i povjerenje koji su stavljeni na kušnju svakim korakom bliže sigurnosti. Baš kada se čini da im je sloboda nadohvat ruke, dolazi do nezamislive tragedije. Ni zemlja, ni kultura, ni položaj nisu važni u trenutku kada se svih deset tisuća ljudi na brodu, odraslih i djece, mora boriti za isto: preživljavanje. Ispričan iz različitih perspektiva, ovaj potresan roman, "", inspiriran je stvarnom tragedijom i najvećom pomorskom katastrofom u povijesti, potonućem "Wilhelma Gustloffa".Roman "" najpoznatije je književno djelo napisano na irskome jeziku, a ujedno i jedino djelo Briana O’Nolana, potpisano kao Myles na g Copaleen. Iako se O’Nolan zbog zaposlenja u državnoj službi kao pisac služio s nekoliko različitih pseudonima, u slučaju romana "Usta sirota" učinio je to kako bi, osim stilom i radnjom, parodirao tada iznimno popularan žanr fiktivnih autobiografija i tzv. osobnih (is)povijesti u irskoj književnosti. Ta djela, pisana i potpisivana isključivo na gaelskom jeziku, kao svojevrstan otpor stoljećima provođenoj kulturnoj i jezičnoj anglifikaciji, uglavnom su prikazivala nesretan život irskih težaka na selu. Stoga se i radnja O’Nolanova romana zbiva upravo u takvom ambijentu: u selu Corca Dorcha u zabačenom dijelu Irske, gdje kiša nikad ne prestaje, a svi žive u neizmjernom siromaštvu, dijeleći sa svojom stokom (svinjama) i krov i hranu (gotovo uvijek samo krumpir) , ali zato govore pravim, istinskim gaelskim jezikom, zbog čega ih sve više posjećuju gaeilgeoiri.Po kvartu se svašta priča, no pravo je pitanje: tko je zapravo Samuel? Činjenice kažu da je dijete Šveđanke i Sjevernoafrikanca, da se nakon završenog pravnog fakulteta zaposlio u Državnom uredu za migraciju, da je volio samo jednu ženu, Laide, i imao samo dvoje bliskih prijatelja, Panteru i Vandada. Redovito je posjećivao svoju baku te je, baš kao i ona, slabo pamtio i zato je sastavljao beskrajne popise... No onda su kočnice bakina auta otkazale, a svima se svijet u sekundi zauvijek promijenio. Stoga kad u svojem berlinskom egzilu na stubama sretne uplakanu Panteru, tajnoviti pisac osjeti neodoljivi poriv da posjeti sve koji su Samuela poznavali i složi mozaik od njihovih sjećanja. "", roman jednog od ponajboljih suvremenih švedskih pisaca Jonasa Hassena Khemirija priča je o ljubavi i sjećanju, ali i o problemima koji postoje u švedskom društvu ma koliko se ono gledano izvana može činiti idealnim. Preveden na više od dvadeset jezika i dobitnik najprestižnije švedske Nagrade August, ovaj je roman dokaz da je Khemiri uistinu sjajan pisac.Kad isprati svoga posljednjega gosta, naprasitog norveškog mornara Arnea Peterssena, John Mitchell ostaje sam na Ellis Islandu. Za devet dana centar za prihvat useljenika na otočiću s pogledom na Kip slobode zauvijek se zatvara, a njegov direktor Mitchell za to vrijeme svodi račune svojih četrdeset pet godina provedenih u dobrovoljnoj izolaciji. Gotovo pola vijeka svjedočio je nebrojenim valovima siromašnih Europljana koji su se nadali da će im la Merica donijeti novi život, no pravila Ureda za imigraciju bila su stroga i mnogima od njih razbila snove o obećanoj zemlji. Jesu li sva ta patnja i tek poneki proplamsaj ljubavi Mitchellu postali preteško breme? "" priča je o točki sudara svjetova, mjestu gdje se odlučuju ljudske sudbine, a birokratska mašinerija propušta samo besprijekorne. Ovaj je roman nedvojbeno i vrhunac književnog stvaralaštva nagrađivane francuske spisateljice Gaëlle Josse.Kad Jimmie Darling, otac mlade Jackie snažne, no istodobno ranjive protagonistice romana "" nakon pokušaja samoubojstva završi u psihijatrijskoj bolnici Beckomberga, Jackie ga svakodnevno posjećuje i provodi ondje sve više vremena pokušavajući ga spasiti od autodestruktivnog ponašanja. Nakon što joj majka otputuje u inozemstvo, psihijatrijska bolnica postaje za Jackie drugi dom. Okružena psihijatrijskim pacijentima, ona kao da nije svjesna jasne linije podjele između ludila i normalnosti, a to je očito i jedan od autoričinih ciljeva: da premosti jaz između zdravih i bolesnih, između bezličnih i hladnih društvenih institucija i marginaliziranih pojedinaca. U jednom od brojnih paradoksa ovog romana Jackie je privuklo mjesto kojeg se normalni ljudi boje i nastoje ga izbjeći pod svaku cijenu. Ona markira iz škole i manje-više odrasta uz pacijente Beckomberge – ljude kojima je sve oduzeto, a ipak se čine zdraviji i sretniji ondje nego bilo gdje drugdje. Autorica Sara Stridsberg implicira da ludilo, zdravlje i sreća koegzistiraju i unutar i izvan zidova umobolnice.Misteriozni i uzbudljivi roman "" pobrao je pohvale diljem svijeta. Književna kritika se potom odmah oglasila, nazivajući Andrewa Michaela Hurleya suvremenim piscem gotičkog romana. Roman se otvara otkrivanjem djetetovog leša na Coldbarrowu u uvali Loney. Loney je pusta sjeverozapadna engleska obala kojoj se Smith, pripovjedač, u sjećanju mnogo vraća. Priča se potom otkriva u odlomcima koji se kreću između prošlosti i sadašnjosti, a čitatelj je u svakom trenutku svjestan da je Smitha njegovo djetinjstvo itekako obilježilo. Dvojica braće. Jedan nijem, a Smith, njegov doživotni zaštitnik. Godinu za godinom, njihova obitelj posjećuje isto svetište na pustom dijelu obale, znano kao Loney, očajnički se nadajući iscjeljenju. Tijekom dugih sati čekanja, dječaci su prepušteni sami sebi. Ne mogu odoljeti putu koji se izdiže pri svakom povlačenju prevrtljive plime, staroj kući koja se nazire na njegovu kraju… Mnogo godina poslije, Hanny je odrastao čovjek koji više ne treba bratsku skrb. No uto biva pronađen leš djeteta. A Loney, na kraju, uvijek oda svaku svoju tajnu...Roman je nezaboravna saga o dvjema obiteljima uhvaćenima u razdoblju između dva velika rata. Palmisani i Convertiniji starosjedioci su južne talijanske pokrajine Apulije, a smrt dvojice sinova na sam dan završetka rata povezat će ih na neobičan način. Donata Palmisano, udovica preminulog Vita Oronza, odlučna je zaustaviti niz brojnih smrti koje poput prokletstva prate muškarce obitelji i pod svaku cijenu spasiti svog prvorođenog sina. Po porodu ga predaje prijateljici koja, s nekoliko sati razlike, rađa djevojčicu Giovannu. Tako njezin Vitantonio odrasta kao brat blizanac Giovanne Convertini, privržen je sestri, ali i zbunjen osjećajima koji su snažniji nego je to kod blizanaca uobičajeno. Međutim, dramatični događaji Drugog svjetskog rata razdvojit će ih, a cijela regija zajedno s Barijem postat će poprištem velikih ratnih razaranja. No, hoće li Donata uspjeti u svom naumu nadmudrivanja sudbine, ostaje neizvjesno do samoga kraja... "" Rafel Nadala dojmljiva je, snažna epopeja o stradanju civila i cijele regije u ratnom vihoru.Već nas prvi zajednički roman Roslunda i Thunberga Medvjeđi ples uvodi u priču o trojici braće (Duvnjak) koja, nakon odrastanja uz nasilnog oca srpsko-hrvatskog podrijetla i majku Šveđanku, pokušavaju izgraditi život za sebe. Početak je 1990-ih godina. Koliko god se ne željeli identificirati s ocem, Leo, Felix i Vincent od njega su naučili jedno – da je obitelj važna, a bratska veza neraskidiva. U njihovom novom romanu "" autori su se oslobodili stvarnih događaja te sada likovi žive posve fiktivnim životima. Priča se i dalje vrti oko trojice braće, Lea, Felixa i Vincenta Duvnjaka, kao i policajca Johna Broncksa, doduše pojačanog mladom kolegicom Elisom Cuesta. No, ovoga puta važnu ulogu igra i Broncksov brat, što Johna stavlja u nezgodan položaj između posla i privatnog života. On se nađe kao igrač s obje strane zakona, što je posljednjih godina postao trend u švedskim policijskim trilerima. I dok je Leo izdržavao najdulju kaznu, Vincent i Felix su izašli na slobodu i počeli graditi novi život. Za razliku od njih, Leo odmah po izlasku iz zatvora ima drugačije planove – počiniti savršeni zločin, oteti novac koji država planira uništiti, novac na koji je društvo zaboravilo.Radnja romana smještena je u kupe vlaka transsibirske željeznice na relaciji od Moskve do Ulan Batora. Taj kupe dijeli mlada Finkinja, studentica arheologije na moskovskom sveučilištu osamdesetih s Vadimom Nikolajevičem Ivanovim, vulgarnim i sirovim ruskim građevincem s lukom i votkom u torbi. Ona je ostavila svoj život u Moskvi u želji da vidi drevne crteže na stijenama Ulan Batora, a on je krenuo za poslom na novo gradilište u Mongoliji. Šutljiva djevojka postaje zarobljenica Vadimovih beskrajnih, prostotama začinjenih tirada o vlastitom životu, ženama i Sovjetskom Savezu. Hoće li joj se toliko željeno putovanje kroz sibirska bespuća pretvoriti u najgoru noćnu moru? Rosa Liksom neobičan je glas suvremene finske književnosti čija su djela okrunjena brojnim vrijednim nagradama i nominacijama. I za "" može se reći da je neobičan roman: bizaran i mračan, ali s druge strane divno maštovit i nezaboravan. Priču nose dvoje naoko nespojivih likova, između kojih se ukotvio treći: nepregledni, snijegom i ledom okovani Sibir…" pripovijeda o Sarajevskom atentatu, o našima i o njihovima, a ustvari o tome da su i jedni i drugi naši, i da je ubojstvo Franje Ferdinanda posljedica modernizacijske i prosvjetiteljske misije bečkih vlasti u Bosni. Princip, Čabrinović i drugovi djeca su svoje epohe, školovani na romanu devetnaestog stoljeća, na poeziji Walta Whitmana, na ruskim anarhistima i atentatorima… Beč ih je opismenio i pružio im priliku da osvoje i ostvare svoje iluzije. Nikada Bosna i zapadni Balkan nisu bili europskiji i bliži Beču, Berlinu i Parizu nego trenutak prije Principova pucnja. Miljenko Jergović napisao je i roman i pripremu za roman. Ujedno ovo je i dokumentarni tekst nastao po nizu drugih dokumentarnih tekstova, a iz njega je zatim trebala nastati velika fikcija. Je li nastala? Je li sve ovo istina, ili je izmišljena pripovijest, omladinski avanturistički roman koji je tužno završio? Knjiga je to koja tjera na razmišljanje i promišljanje, koja povijest ovih prostora propituje bez ideološkog bremena...Veliki Džingis kan je mrtav, a opstanak njegova golemog carstva, iskovanog na sirovoj hrabrosti, taktičkoj savršenosti i nesalomljivoj snazi, vrlo je neizvjestan. Dok se sinovi Džingisa kana međusobno bore se za vlast, ono što je nekada ujedinilo divlja mongolska plemena prijeti da ih rascijepi. Ogedaj, Džingisov žestok i lukav nasljednik, nadomak je toga da postane novi kan. Posve neobjašnjivo, odgađa krunidbu kako bi dovršio projekt koji mnogi smatraju ludošću: izgradnju Karakoruma, veličanstvenog grada usred divljine. Ta je odluka ohrabrila njegova arogantnog brata Čagataja da ga nasilno izazove, pri čemu se njihov plemeniti brat Toluj nađe između dvije vatre. Usprkos tome, mongolska vojska prodire dalje nego ikada prije, u južnu Kinu, a preko neprohodnih planina u Rusiji i do mekog tkiva Europe, gdje najhrabriji ratnici Zapada iščekuju nadolazeće napade. Conn Iggulden suvremeni je britanski književnik. Autor je serijala o Džingis-kanu i Juliju Cezaru kojima je stekao svjetsku slavu i status jednog od najcjenjenijih svjetskih pisaca povijesnih romana. "" potvrda je vrhunske kvalitete čitavog serijala o Džingis kanu i njegovim nasljednicima.Cody McClain Brown je prije nekoliko godina oduševio domaću javnost knjigom "Propuh, papuče i punica", a prije par dana je objavljena i njegova nova knjiga "". Radi se o sjajnom nastavku opažanja života u Hrvatskoj i nastojanju da strancu upravo Lijepa naša postane dom. Cody opisuje odnose sa svojom ženom, punicom, kćeri, način na koji želi proširiti krug prijatelja te razlikama koje imaju život u Hrvatskoj i život u SAD-u. Sarkazam je prisutan u svakom poglavlju knjige, kao i njegovo čuđenje birokracijom i ostalim peripetijama s kojima se susreće svaki Hrvat gotovo svakodnevno, a zanimljivo je zapravo što je upravo točno sve opisao, samo sa strane Amerikanca koji je došao živjeti u Hrvatsku. Čitava knjiga "zvuči" kao da slušate epizode Seinfelda bez slike, ali sliku itekako možete dobro predočiti. Od odnosa s punicom, odnosa sa suprugom te pokušaja da u parku s ocem djevojčice godina njegove kćeri postane prijatelj, sve je opisano u tom tonu. Čak i zavrzlame oko prodaje i kupnje stana. No, ono što posebno oduševljava je to što Cody nikada ne gubi nadu, čak ni onda kada smo je mi već odavno izgubili, te ustraje i zamahuje naprijed hrabrim korakom.Kad se Leo Plumb pijan odveze s devetnaestogodišnjom konobaricom s proslave vjenčanja svoje rođakinje, moralnim i zakonskim posljedicama pridodat će se i strašan problem koji će time prouzročiti svom bratu i sestrama. Troškovi Leova odvikavanja značajno su ispraznili "", obiteljsku zakladu koja bi ih oslobodila mnoštva financijskih poteškoća. Melody, supruzi i majci iz predgrađa, taj novac trebao je poslužiti za plaćanje goleme hipoteke i školarine za koledž njezinim kćerkama blizankama. Trgovac antikvitetima Jack potajno je posudio novac, dajući u zalog vikendicu na plaži koju je kupio sa svojom suprugom. A Beatrice, nekoć obećavajuća autorica kratkih priča, nikako da dovrši roman koji je već davno morala predati. Ujedinjeni kao nikad prije, brat i sestre Plumb moraju se uhvatiti u koštac s davnim zamjerkama, sadašnjim istinama i velikim emocionalnim i financijskim posljedicama nesreće, kao i s priznavanjem vlastitih odabira u životu. Okrutno pronicavo, zabavno i toplo, Gnijezdo je briljantan roman prvijenac Cynthie D’Aprix Sweeney o radosti i okrutnosti obiteljskog života.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog članka