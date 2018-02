Skupštine Osječko-baranjske županije

Članice grupacije Arriva, Panturist i APP drže monopol u javnom putničkom prijevozu na našem području, pa su se tako i ponašali, no u rješavanje problema uključili su se i Vlada i ministarstvo te je sigurno da se ovakav slučaj više neće dogoditi. Svim našim učenicima, studentima, radnicima i drugim korisnicima javnog prijevoza poručujem da mogu putovati mirno i po uobičajenom rasporedu, a pitanje financijskih problema prijevoznika nećemo rješavati isplaćivanjem milijuna na njihov račun nego će o mogućim i zakonskim rješenjima prijevoznici raspravljati već idućeg tjedna s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Vlade i Županijom. Posebno je važno da od 1. svibnja stupa na snagu novi Zakon o putničkom prijevozu, usklađen s propisima EU, koji će definirati odnose te na vrijeme spriječiti neželjene situacije

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Županija i Grad

najmoderniji Centar za autizam

Školski obrok za sve

Osnovne škole Matije Petra Katančića

6,5 milijuna kuna

Osnovne škole Ladimirevci

4,4 milijuna kuna

121 milijun kuna

52,5 milijuna kuna

jednoglasno su podržali

smanje plaće

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Jučer je održana osma sjednica aktualnog sazivana kojoj je, kako se moglo i očekivati, najveću pozornost privukla rasprava o aktualnoj problematici, odnosno ukidanju čak 72 linije u jednom danu te povlačenju te odluke.Županje podsjetio kako je javni prijevoz putnika na području istočne Hrvatske godinama, a kulminirao je prošlotjednom odlukom Uprave Panturista ou samo jednom danu. Time su izazvali, od putovanja učenika, studenata i radnika do ostalih pratećih posljedica. Na taj nekorektan i ucjenjivački potez župan je reagiraos resornim ministrima, premijerom i prijevoznicima te je odmah došlo do vraćanja u promet svih linija.“,rekao je Anušić.Od ostalih točaka dnevnog reda, župan je istaknuo izgradnju Centra za autizam u Osijeku koja je građevinski pri kraju, azajednički će financirati nabavu opreme. Umjesto 2019. godine, Centar biti gotov već u rujnu ove godine i bit će tone samo u Hrvatskoj nego i u širem okruženju, naglasio je Anušić.Prva faza projekta „“ (besplatni obrok za sve učenike u svim osnovnim školama na području Županije, uključujući i Grad Osijek) započela je 1. siječnja, a uz potporu Županije u tijeku je druga faza - osiguranje prostora i opreme za pripremu toplog obroka, a potom slijedi treća faza – posluživanje toplog obroka učenicima i to s namirnicama proizvedenima na domaćim obiteljskim gospodarstvima.U svibnju ove godine počinje projekt energetske obnoveu Valpovu u vrijednostitečija je vrijednost. Osječko-baranjska županija je nominirala čak 30 projekata energetske obnove, ukupne vrijednosti, od čega udio Županije iznosi, pa je Osječko-baranjska županija vodeća u Hrvatskoj po broju i vrijednosti apliciranih i odobrenih projekata energetske obnove.I za kraj nešto prilično neuobičajeno na ovim prostorima: vijećnici Županijske skupštineprijedlog župana i njegovih zamjenika da sami sebi! Naime, predložili su da se njihove plaće smanje 5%, a plaće pročelnika i njihovih zamjenika za 10%. Istovremeno će se za 10% povećati plaće zaposlenika u Županiji koji sada imaju najmanja primanja. Odluka će se primjenjivati već od veljače.