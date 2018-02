pohvalno

Prije nekoliko mjeseci pisali smo o posjetu fotografa britanskog The Guardiana Robina Hammonda koji jeizvještavao o projektu izmještanja štićenikanekadašnjeg, iz te ustanove u zajednicu.Međutim, samo par mjeseci nakon ovog afirmativnog članka, 24. siječnja ove godine inspekcijadonijela jeo uvjetima u stacionarnom dijelu Centra, piše Jutarnji list U nalazu stoji kako se za- osobe s mentalnim oštećenjima te starije i teško bolesne osobe, od kojih je 15 potpuno ovisno o, a 17 djelomično ovisno, u dnevnoj smjeni brine, a u noćnoj. Od, 9 ih je na bolovanju, a zamjeneZamjena za jedinu čistačicu također, pa te poslove obavljaju sami korisnici. Sestra i njegovateljica u smjenini osnovne poslove za 32 korisnika, pa su prisiljene tražiti pomoć korisnika pri pružanju njege i postupaka poputi drugog.Plahte su, nedostaju navlake za poplune i deke, kreveti korisnika nisu namješteni ni presvučeni, posteljina je. Cijeli prostor je, oprema u spavaonicama i drugim zajedničkim prostorijama je dotrajala, kreveti su stari i nefunkcionalni, presvlake razderane, a na trosjedu prljave, sudoper, umivaonik i slavine su prljave, pune kamenca koji se dugo taložio, na WC-ima nedostaju daske, na zidovima je paučina.Fotografije stanja u stacionaru još su- pokazuju dekubituse na leđima korisnika,, potpuno dotrajalu opremu, a ispod plahte na krevetu na kojem spava jedan nepokretni korisnik zatečen je već poluraspadnutiRiječ je o ustanovi koja je od 2012. godine u procesu deinstitucionalizacije, odnosno zatvaranja, gdje se korisnici postupno premještaju u stambene zajednice i, uz podršku, integriraju u društvo. O Centru su objavljeni brojni televizijski prilozi i novinski natpisi, u Hrvatskoj ali i vani poput onoga iz The Guardiana, stoga je ovakav negativan nalaz inspekcije iznenađujuć.Ravnatelj Centrasmatra kako je cijela priča. Tvrdi kako je inspekcijski nadzor obavljen bez najave i bez njegove nazočnosti, u vrijeme dok je bio kod ministricena razgovoru. Lamza dodaje i kako se planom ustanove stacionar trebao zatvoriti do kraja 2018. i trebali su se u potpunosti deinstitucionalizirati, stoga ih nijedan dokument ne obvezuje na poboljšavanje uvjeta u stacionaru, kupovanje novih kreveta ili drugo.Lamza također tvrdi da je svjestanu Centru, no tvrdi kako je nastala situacija posljedicakoji ne žele promjene i transformaciju doma. Ljudi ne prihvaćaju promjene i odlaze namjerno na bolovanje, a nakon nadzora Centar jetri medicinske sestre.Nadalje, još 22. prosinca Upravno vijeće Centra pokrenulo je postupak Lamzina razrješenja jer je utvrđeno da ga od rujna djelatnici i pismeno upozoravaju da je kvaliteta života korisnika sve, no on nije reagirao. Iako je Upravno vijeće i sinoć održalo sjednicu, do razrješenja jošIzostala je i reakcija nadležnog ministarstva. S obzirom na izuzetno, očekivalo se i konkretno traženje odgovornosti od ravnatelja, no, umjesto toga, dobio je rok od 30 dana da ispravi nepravilnosti.Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske izrazio ječinjenicom totalne nezainteresiranosti i indiferentnosti nadležnog Ministarstva u odnosu na korisnike, njihov život i zdravlje u toj ustanovi te pozivaju i na pokretanje pitanja odgovornosti nadležnog ministarstva.Bez obzira kako ova priča završila, ovo je još jedna izuzetnokoji se zbog ovakvih primjera u hrvatskoj javnosti često percipira kao grad-slučaj.