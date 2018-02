Poduzetničkom inkubatoru BIOS

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot video

Video: Igor Miličić

U studenome prošle godine uodržana je uvodna konferencijaa novog hardverskog laboratorija.Podsjetimo, radi se o, te suradnika. Ukupna je vrijednost projekta, od čegadolazi iz EU fondova.Projekt rekonstrukcijeBIOS-a krenuo je u realizaciju te smo tim povodom kontaktirali voditelja projekta,, kako bismo iz prve ruke saznali u kojoj je fazi trenutno te kakav je hodogram budućih etapa.G. Maričić je pojasnio kako je projekt trenutno u fazi pripreme natječaja za izvođača radova. U tijeku je prethodno savjetovanje, a kroz sedam do deset dana očekuje seu elektronskom oglasniku javne nabave.Po odabiru izvođača radova započinju radovi na rekonstrukciji objekta budućeg laboratorija, najvjerojatnije u, a očekuje se da će završiti do. Istovremeno, u svibnju ili lipnju započinje postupak nabavke potrebne opreme.Taj fizički dio posla trebao bi kompletno biti gotov do studenoga, a potom krećeza rad s ovim kompleksnim i složenim strojevima koja će trajati tri do četiri mjeseca. Ako sve bude išlo po planu i u skladu s predviđenim rokovima, laboratorij bi trebao otvoriti svoja vrata korisnicimaiduće godine.Po završetku ovog projekta stara hala C BIOS-a bit će kompletno obnovljena i opremljena kao. Laboratorij će stanarima BIOS-a ali i svim drugim poduzetnicima ponuditi dodatnepotrebne za razvoj visokotehnoloških proizvoda (3D printeri, 3D skeneri, moderni CNC strojevi itd.). Laboratorij će nuditi kompletan razvoj prototipa i prve serije hardverskih proizvoda.Što se financijske strane tiče, Maričić je istaknuo kako će hardverski laboratorij funkcionirati na, što znači da će svoje usluge naplaćivati, ali po. Korisnici će plaćati samo dio pune cijene korištenja usluga laboratorija (što uključuje utrošeni materijal, usluge BIOS-ovih stručnjaka itd.), dok će ostatak subvencionirati Grad Osijek preko BIOS-a.Korisnici koji budu koristili usluge laboratorija jednokratno moći će računati na usluge BIOS-ovih stručnjaka, a oni koji planiraju češće dolaziti moći će koristiti vlastite stručnjake pod uvjetom da su prošli edukaciju, da znaju rukovati ovakvim strojevima i da su upoznati sa svim pravilima zaštite na radu.Dakle, i nakon 20 godina djelovanjaosječkog Poduzetničkog inkubatora BIOS se nastavlja s novim sadržajima i još širom paletom usluga koje će zasigurno pomoći sve brojnijim malim poduzetnicima i start-upovima u našoj regiji u predstavljanju svojih ideja javnosti.