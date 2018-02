policija

Obavještavamo vas da su se policijski službenici 2. veljače 2018. odazvali na dojavu koja se odnosila na događaj u poslijepodnevnim satima na području Osijeka u Paškoj ulici. U pogledu navedenoga poduzete su nadležne provjere te su razjašnjene sve okolnosti događaja na koji se referirate. Sukladno svemu utvrđenom, obavještavamo vas da ponašanje sudionika događaja ničim ne uključuje bilo koju vrstu protupravnog ponašanja, bilo prekršaja ili kaznenog djela, odnosno isključena je svaka mogućnost da je u navedenom događaju došlo do ugrožavanja djece

ništa nije dogodilo

nije svejedno

Uzburkali su se duhovi nakon što jeu petak poslijepodne dobila dojavu da je najedan stariji muškarac navodnou automobil skupinu odDjevojčice su tvrdile kako se uzaustavio automobil iz kojega je izišao muškarac, otvorio je prtljažnik i zatražio od njih da mu pomognu s nečim. Djevojčice su se uplašile i pobjegle s mjesta događaja te su o svemu obavijestile roditelje koji su pozvali policiju.Djevojčice su policajcimai policiji nije dugo trebalo da istoga pronađu, no nakon razgovora s njim isključili su bilo kakvu mogućnost da je došlo do ugrožavanja djece.Od glasnogovrnika PU osječko-baranjske dobili smo sljedeću informaciju: “”.Iz PU također su pozvali stanovnike Juga 2 da ne dižu paniku jer se u ovom konkretnom slučajuI dok policija pokušava smiriti situaciju, roditeljima svakakojer cijeli život upozoravaju djecu i govore im da se klone stranaca, da ništa ne uzimaju od njih i ne prilaze njihovim automobilima.Iako ovo nije bila situacija koja je zahtijevala intervenciju policije, građanima se i dalje savjetuje da, ukoliko primijete neke sumnjive osobe ili vozila, odmah to dojave policiji koja će izaći na mjesto događaja i utvrditi sve relevantne činjenice.