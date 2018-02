EU fondova

pozitivan

osječke tvrtke OTOS

najsuvremenijeg softvera

1.020.000 kuna

novog i kvalitetnog ležišta

Novi softver

novih djelatnika

Ivica Vrkić

Osijeku i Slavoniji

Tekst: Osijek031.com

Foto: Radio Osijek

Da novac iz EU fondova nije samo mit poput letećih tanjura, Jetija ili Hrvatske kao pravne države, svjedoči primjer čiji su predstavnici na današnjoj tiskovnoj konferenciji predstavili svoj novi poslovni projekt. Riječ je o nabavci najsuvremenijeg softvera za skeniranje bataljaka i izradu kvalitetnih ortopedskih pomagala za amputirane osobe. Projekt je vrijedan 1.020.000 kuna, od čega su 90% (915.000 kuna) bespovratna sredstva osigurana iz EU fondova kroz operativni program Konkurentnost i kohezija. Iako se sve mjere koje se uzimaju u poslovnicama OTOS-a mogu poslati mailom i obraditi na postojećem softveru, novi softver omogućuje, nakon uzimanja skena bataljka amputirane osobe, izradu novog i kvalitetnog ležišta koje omogućava da proteza bude lakša za nošenje, dok se kod izrade ortoza za skoliozu uštedi 70% vremena jer se ona više ne izrađuje ručno nego tokari na stroju. Novi softver omogućio je OTOS-u zapošljavanje nekoliko novih djelatnika, kao i izvoz svojih proizvoda na dansko tržište. To je pozdravio i gradonačelnik Ivica Vrkić koji je istaknuo da mu je drago što OTOS u svijet izvozi svoje proizvode, a ne svoje djelatnike. Inače, tvrtka je i ranije aplicirala na sredstva iz europskih fondova, no bez uspjeha. To ih nije pokolebalo, uložili su vlastita sredstva u razvijanje proizvodnje ali su nastavili raditi i usavršavati projekte, a njihova upornost se isplatila i može poslužiti kao putokaz drugim tvrtkama u Osijeku i Slavoniji.