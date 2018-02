bez police dopunskog osiguranja HZZO-a

Od 7. veljače pacijentiplaćat će participaciju odza svaki dolazak liječniku, bez obzira idu li na vađenje krvi, uzimanje urina, ultrazvuk, skidanje šavova ili na običnu konzultaciju.Tako je odlučilo(HZZO) te je donijelo popis od više stotina dijagnostičkih i terapijskih postupaka za koje će se ubudućePodsjetimo, do sada se upacijentima bez dopunskog osiguranja naplaćivao samo, a samo ako su išli zubaru plaćali su svaki posjet ambulanti.Iz HZZO-a su poručili kako se prilikom jednog dolaska liječniku u primarnoj zdravstvenoj zaštiti plaća samo jedna participacija, neovisno o broju primijenjenih postupaka. Ako je osigurana osoba platila participaciju od 10 kuna i istog dana mora ponovno doći izabranom liječnikuvezanih uz istu dijagnozu, neće morati ponovo platiti participaciju. Drugim riječima, maksimalni trošak po danu iznosi 10 kuna, ali samo ako se radi o istoj bolesti.U HZZO-a su to pojasnili na sljedećem primjeru: „“.Telefonske konzultacije i dalje će bitiZa pacijente s važećom policom dopunskog osiguranja, jer ta polica pokriva sve participacije.Razlog širenja naplate participacije financijske je prirode i predstavlja pokušajbez dna zvane zdravstveni proračun. S druge strane, nova mjera mogla bi potaknuti one bolesnike koji češće posjećuju liječnika na sklapanje police dodatnog osiguranja, jer će ih tihmjesečno izaći jeftinije nego posjeti liječniku po novom.Inače, procjene govore se da je dopunskim osiguranjem HZZO-a obuhvaćeno oko, a za njih jošpokriva država.