Dobra poljoprivredna praksa

Interreg IPA CBC Hrvatska – Srbija

Implementation of cross border joint actions toward environment protection in agriculture

U petak je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održan je okrugli stol na temu „“. Okrugli stol održan je u sklopu programa Europske Unije „“, a unutar projekta „“ (IMPACT ENVI).Okrugli stol su organizirali partneri na projektu: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Obrtničko – industrijska škola Županja, Univerzitet Educons iz Sremske Kamenice te Institut za ratarstvo i povrtlarstvo Novi Sad. Cilj okruglog stola bio je okupiti poljoprivredne proizvođače i educirati ih o plodnosti i zdravlju tla, o pripremi hrane za životinje, o dobrim praksama u konkretnim proizvodnjama.Nakon pozdravne riječi dekana Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc., skup je pozdravila i voditeljica projekta prof.dr.sc.s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Nakon toga uslijedila su predavanja koja su bila podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu ponuđene su teme o zdravlju tla i važnosti ispravne vode, a govorile su: doc.dr.sc., PFOS (Plodnost tala i gospodarenje organskim otpadom); dr. sc., Univerzitet EDUCONS (Voda i njen značaj za kvalitetne poljoprivredne proizvode); prof. dr. sc., PFOS (Nematode – pokazatelji zdravlja tla) i prof. dr. sc., PFOS (Mikrobiološki pripravci kao alternativa kemijskim pesticidima i mineralnoj gnojidbi). Drugi slijed predavanja govorio je stočarskom uzgoju o kojemu su govorili: dr. sc., dr. vet med. iz Veterinarske stanice Đakovo (Tehnološkim postupcima do zdravlja svinja); prof. dr. sc., PFOS (Nepravilnosti u hranidbi krava); doc. dr. sc., PFOS (Napasivanje krava) te dr. sc.iz Hrvatske poljoprivredne agencije (Tumačenje rezultata kontrole mliječnosti). Moderator skupa bila jeSusret je zainteresirao prekoiz struke, kao i poljoprivrednike te vlasnike obiteljskih gospodarstava. Ovo je bila prilika za upoznavanje s čimbenicima koji narušavaju ratarsku proizvodnju i uvelike utječu na stočarski uzgoj. Profesorice su istaknule trend smanjivanja plodnosti tala u pograničnom području zbog pretjerane uporabe mineralnih gnojiva i kemijske zaštite biljaka. Istovremeno su pokazale primjere dobre proizvođačke prakse u gospodarstvima koji primjenjuju metode sideracije i rezultate analiza tala u ekološkoj proizvodnji. Upozorile su na mogućnost oporavka tla i konkretnim metodama povećanja humusa u tlu. Dr. sc.izvijestila je javnost o štetnim tvarima koje se nalaze u vodi, a nisu isključivo porijeklom iz poljoprivredne proizvodnje nego iz sredstava opće potrošnje. Ukazala je na važnost kontrole kemijski tvari u vodi, ali još više na metabolite koji se dulje zadržavaju u podzemnim i površinskim vodama. U drugom dijelu okruglog stola predavači su prikazali najčešće tehnološke pogrješke u proizvodnji svinja i proizvodnji mlijeka. Dr.sc.ukazao je na tehnološke grješke u proizvodnji prasadi i hranidbi rasplodnih krmača i nazimica koje otvaraju vrata uvjetnim zaraznim bolestima i smanjuju reprodukcijske sposobnosti plotkinja. Prof. dr. sc.naglasio je važnost pripreme kvalitetnog osnovnog obroka za preživače, voluminoznog obroka, jer je tijekom provođenja projekta utvrđeno da je baš taj dio proizvodnog procesa slaba točka u držanju muznih krava. Doc.dr. sc.prikazao je dobrobiti napasivanja i potencijal uzgoja voluminozne krme u našem području unatoč klimatskim promjenama. Dr. Sc.poučio je kako tumačiti rezultate kontrole mliječnosti koje svaki farmer dobiva jednom mjesečno, a podatci su važno dijagnostičko sredstvo ranog otkrivanja grješaka.Tijekom rasprave proizvođači su postavljali konkretna pitanja vezana za svoju proizvodnju.