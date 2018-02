jači snijeg

Jučerašnje jutro donijelo je prvi maloove zime i gradske ulice odmah su se zabijelile. Djeca su dobila priliku makar na kratko uživati u, no neke kategorije ljudi nisu ga baš dočekale s– prije svega vozači.Uslijed vremenskih uvjeta bilo je za očekivati i određeni broj prometnih nesreća, no njih ipak nije bilo mnogo. Od voditeljatako smo doznali da je u protekla 24 sata, od 7 ujutro u subotu do 7 ujutro u nedjelju, zabilježenokoje su za posljedicu imale materijalnu štetu. U njimaozlijeđenih osoba.U PU su nam rekli kakoo velikom broju. Primjerice, prethodnog vikenda (27.-28. siječnja) na području PU evidentirano je sedam prometnih nesreća gdje su dvije osobeNeki od razloga za ovako malenu brojku „“ svakako su veći oprez vozača uslijed otežanih uvjeta prometovanja, ali i manji broj vozila na cestama jer je snijeg počeo padati početkom vikenda, kada velik broj ljudiA još jedan razlog manjem broju nesreća svakako je ia koje su djelovale već od 4 ujutro posipajući ceste solju. Naravno, opet je bilopo društvenim mrežama kako zimske službe ne čiste na vrijeme, no obzirom da Unikom ima u nadležnostine može se niti očekivati da budu u isto vrijeme na svim cestama.Što se stanja cesta na današnje jutro tiče (nedjelja), one suali mjestimice, pa se vozači pozivaju na dodatni oprez.