, nagrada je zakoja se u Hrvatskoj ove godine dodjeljuje 13. puta.Naime, gđa.dobitnica nagrade „“, svojom je idejom da putem društvenih mreža pomogne spojiti iznajmljivače na Jadranu s obiteljima koja svojoj djeci nisu mogli priuštiti ljetovanje napravila jednu od najhumanijih gesta po kojoj će se pamtiti 2017. godina. Pokrenula jeu koji smo se punog srca odmah uključili.Njena Facebook stranica „ Iznajmljivači dobrog srca “ iz dana u dan je bila sve posjećenija, a humanost se probudila kod brojnih iznajmljivača privatnog smještaja na našem moru. Obitelji koje su na ovaj način prvi put dobile priliku otići na ljetovanje nailazile su na problem prijevoza.Članovividjela je mogućnost pomoći te se javili gospođi Matulić i ponudili pomoć u ovomi to udjeci s posebnim potrebama s područja Osječko baranjske županije, ne znajući da osim punog srca što činimo dobro, ovim potezom dobivamo i pregršt novih i prekrasnih prijateljstava.Istovremeno je gospodinpokrenuo Facebook stranicu „“ gdje su se svi ljudi dobre volje koji imaju vlastito prijevozno sredstvo i nešto vremena javljali kako bi se uključili u ovu veliku humanitarnu akciju.Članovitijekom prošlogodišnje turističke sezone osigurali su prijevoz do Jadrana brojnim obiteljima s područja Osječko-baranjske županije.S ponosom ističemo kako je humanost ove ideje prepoznao i župan Osječko-baranjske županijete je Osječko-baranjska županija odlučila pomoći u vidudjece s posebnim potrebama i njihovih obitelji s područja Osječko-baranjske županije.Zate mališane koji zbog prirode svoje bolesti nisu u mogućnosti samostalno se kretati rješenje su ponudili iz. Organizirali su i osigurali besplatan prijevoz sanitetskim vozilom djeci s područja županije kao i njihovim roditeljima, od adrese prebivališta do izabranog odredišta ljetovanja.Drago nam je što smo dio ove lijepe priče, te kao MKVC i Županija na čelu sa županom gdin. Anušić, pokazali još jednom kako Hrvati imaju veliko srce kada je najpotrebnije. Ponekad je potreban samo mali poticaj da se val humanosti pokrene, drago nam je da smo to zajednički i učinili.