Tekst: Osijek031.com

Foto: Mario Ćužić

Najava:

Nakon prvog dana dvobojasu izjednačene 1:1.Pred više odu osječkoj dvoraninaša Davis Cup reprezentacija povela je protiv Kanade s 1:0 zahvaljujući pobjediprotiv3:1, da bi u drugom meču Shapovalov razbio3:0.Ćorićev meč krenuo je ujer je Kanađaniniskoristivši nekoliko Borninih pogrešaka, no potom je Borna ubacio u petu brzinu idobio sljedeća tri seta, sve skupa za 2 sata i 20 minuta(3-6, 6-2, 6-3, 6-2).Međutim, Kanada je odmah potom: njihov najbolji tenisač, 18-godišnjijoš se lakše obračunao sa3:0 u setovima (6-4, 6-4, 6-2). Istini za volju, Stjepko je imao svoje prilike, ali presudilo je: u prvom setu tri neiskorištena breaka, u drugom setu dva, da bi se u trećem setu potpuno raspao.Poslije utakmiceje priznao da je njegov protivnik odlično ušao u meč, no u drugom setu odmah je uzeo break loptu i to je prelomilo utakmicu.A što se tiče nedjeljnog meča sa Shapovalovim, Borna je rekao kako očekuje mnogood jučerašnjeg jer je Denis kapacitet za top 10. No, Borna se nije previše umorio, sutra ima day off pa će se dobro odmoriti i pripremiti za nedjelju.Izbornikkomentirao je kako je rezultat realan jer su oba favorita pobijedila. Izrazio je uvjerenje da je Hrvatska sada još veći favorit obzirom da se očekuje da će za našu vrstu u nedjelju nastupiti i naš najbolji tenisač, trećeplasirani na svjetskoj rang listi