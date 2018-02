I

Nema najave, nema čekanja, nema svih tih pi*di maminih! Evo spot za “Retardiranu”. Pitao si “kad će”? Evo ga!

Retardirana

Nerom Mamić

PS Illusion

Tekst: Osijek031.com

" Napisao je sinoćna svojoj facebook stranici uz novu pjesmu "".Ovaj spot je sniman uz nekoliko ljepotica, a to je mladai djevojke iz.. Nećemo vas zadržavati pogledajte novu stvar:U opisu spota piše:"Snimao i režirao: Yossip G 4 Getto Mast VideosDirektor fotografije: Tomislav ŠilovinacPlesačice: Ivana Crnković i Matea Smajić (plesni studio Illusion)Make up: Divna by ElenaFriz: Beauty centar KAGlazba: SettTekst: Sett, 3ki StilRefren: Nera MamićMix i Master: Sett @ Ghetto Mast Studio (Režija Presvetog Začeća Marijina)Inspirirano pjesmama: "Novi svijet" (Ana Marija), "Somewhere Over the Rainbow" (Marusha), "Pad sistema" (Tram 11) i korišteni elementi "Promised Land" (DJ Paul Elstak)"