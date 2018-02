Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Elena Sunček/Foto-arhiv031

nikada, s time ćemo se svi odmah složiti, ali je među predvodnicima21. stoljeća, pri čemu današnji rudari u ruci ne drže lopatu ili kramp veću super računalima.To bi ukratko biopoput. Naime, osim kupovinom, jedan od načina da dođete do kriptovaluta je rudarenje. Snažne grafičke kartice u super računalima rješavajui tako svojim rudarima donose novac u kriptovaluti koju kopaju. A ako želite imati konkretan novac u ruci, zarađeni novac možete zamijeniti u kripto mjenjačnici za valutu koju želite.Da biste se bavili rudarenjem kripto valuta morate imati snažne grafičke kartice. No, otkako je Bitcoin prošle godine počeo, takvih kartica u IT trgovinama. Profesionalnije i jače grafičke kartice gotovo je nemoguće naći jer se rasprodaju isti dan kad dođu u skladišta IT trgovina, a i kada se pojave cijena im raste i do 50% pa se najčešće krećegrafičkih kartica prati i nestašica druge IT opreme poput napajanja odjer takvi uređaji trebaju snažno napajanje. Naravno, to za sobom povlači ijer kada taj moćni stroj počne raditi, a radi 24 sata na dan, mjesečni troškovi struje otići će u nebo.Ono što je zanimljivo, najveća potražnja za kriptorudarskom opremom vlada u, konkretno u, gdje se prodaja grafičkih kartica udvostručila u odnosu na godinu prije.Poznavatelji informatičke scene slažu se kako je rudarenje kriptovaluta najsnažniji trend u prodaji PC opreme u posljednjih godinu dana što je odraz globalnog trenda, ali i vrtoglavog rasta potražnje za kriptovalutama. Očekuje se da će se taj trend nastaviti te će moderni kripto rudari, s naglaskom na Slavonce, postati sve traženija „roba“ na tržištu.