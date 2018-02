otvaranje parkova za pse

Jedan od trendova posljednjih nekoliko godina jeu velikim gradskim naseljima s mnogo stanovnika i, posljedično, mnogokoje treba svako malo izvesti u šetnju, u igru i druženje.Jedna od gradskih četvrti koja svoj park za pse još nije dobila jest. Doduše, po riječima predsjednika Vijeća Industrijske četvrti, stanovnicima gradske četvrti omogućeno jena sjevernoj straniza istrčavanje pasa bez sankcioniranja i to jako dobro funkcionira, ali sve je više vlasnika pasa koji traže da i njihova četvrt dobije svoj ograđeni park za pse.je da su se stvari pokrenule s mrtve točke i Industrijska četvrt bi svoj park mogla dobiti već ove godine.Kako nam je rekao g. Nalio, Gradska četvrt ove je godine u svoj program prioriteta. U razgovorima s gradskom upravom dobili su uvjeravanja kako će Grad pomoći okoovog projekta koji premašuje ograničeni proračun kojim GČ raspolaže, a gradonačelnik Vrkić izravno jeizgradnju parka za pse u Industrijskoj četvrtina posljednjoj sjednici Gradskog vijeća.Idući tjedan održat će se sjednica Vijeća Gradske četvrti s koje će poslati kGradu, no prije toga potrebno je odrediti lokaciju na kojoj će se park nalaziti. U tu svrhu u narednih nekoliko dana obavit će se razgovori s vlasnicima pasa kako bi se čulo njihovo mišljenje.Jedan od izglednih kandidata je sadašnja lokacija za istrčavanje pasa, zelena površina između, no Nalio navodi kako ta lokacija ima jedan veliki nedostatak: tamo, što će predstavljati problem i psima i vlasnicima kada dođe ljeto i nesnosne vrućine.Druga potencijalna lokacija nalazi se izai ta se zelena površina trenutno koristi kao mali, pa bi se njezinim pretvaranjem u park za psepriče, plus tamo se nalazi pet-šest stabala oraha koja pružaju lijepu hladovinu tijekom ljeta.Nalio je zaključio kako je namjera GČ-a napraviti park većih dimenzija čija se cijena procjenjuje na otprilike. Očekuje kako će Grad pozitivno odgovoriti na službeni dopis Gradske četvrti, a postoje indicije da će Industrijska četvrt, ako sve bude išlo po planu, svoj park za pse dobiti već u roku od nekoliko mjeseci, a svakako tijekom ove godine.