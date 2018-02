Ritam Šokadije

Uistinu sam sretan što je prepoznata kao dobra pjesma i da su ju ljudi prihvatili kao svoju, da ju vole pjevati i mislim da će to i drugi sastavi svirati. Jer obično plačemo kad smo tužni, nesretni i nezadovoljni, ali ova pjesma govori kad si sretan i onda plačeš. Mislim da je sve rečeno u toj pjesmi.

Autor glazbe i teksta Zdenko Slamek. On potpisuje desetak mojih pjesama, a znamo ga po pjesmi "Ej, berdo, berdo" koju je za mene napisao davne 1994. i koja me je dignula iz anonimnosti", rekao je Stjepan Jeršek Štef. "Puno puta sam znao reći, možeš pjevati čitav život, ali ako ti se ne dogodi pjesma po kojoj te ljudi prepoznaju, kao da nisi ništa radio. Možeš vrhunski pjevati, ali kad ljudi pjevaju tvoju pjesmu onda je to najveća nagrada. I to je biti svega

Danas baja ženi sina

"A ona govori upravo o tome kako je otac sretan kad pjeva svom sinu u svatovima, majka nazdravlja snaji i sinu – sve rečeno, u jednoj pjesmi svi su zastupljeni na tom svadbenom veselju

U emisijipjesma" proglašena je tamburaškim hitom 2017. godine, a popularnom je pjevaču priznanjeuručeno danas u tudiju.Pjesma je dobila najviše glasova slušatelja Radio Osijeka, kojima je primajući priznanje Stjepan Jeršek Štef zahvalio: "", kaže Štef.Aranžman pjesme "Suze radosnice" potpisuju Željko Nikolin i Dalibor Zavođa.Valja istaknuti da je uz ovo priznanje Stjepan Jeršek Štef nagrađen i na nedavno održanom glazbenom festivalu "" u Županji – pjesma "" proglašena je drugom najslušanijom pjesmom s prošlogodišnjeg festivala. Kako je istaknuo, posebno mu je drago to priznanje, jer u Hrvatskoj nemamo puno svatovskih pjesama.", objašnjava Stjepan Jeršek Štef i najavljuje da bi se, nakon pet godina stanke, ove godine mogao pojaviti njegov novi album.