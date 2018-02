Croatia Airlines

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

, hrvatski nacionalni avioprijevoznik, objavila je kako od ovog ljeta uvodi nekolikoOna namaje svakako izravan let. Letovi na toj liniji krećua avioni će između Zagreba i Dublina letjeti. To će biti prvi put u povijesti tvrtke da će se uvestiizmeđu ova dva grada.Avioni će letjeti dva puta tjedno,. Povratne zrakoplovne karte za letove na ovoj liniji dostupne su za kupnju na internetskim stranicama tvrtke i to po promotivnoj cijeni od, odnosno odza povezana putovanja iz(preko Zagreba) u Dublin.Jedan od glavnih razloga za uvođenje nove linije jehrvatskih državljana koji iz Hrvatske odlaze u Irsku, ali i onih koji iz Irske dolaze u Hrvatsku na odmor. Trenutno za let od Dublina do Zagreba i obrnuto putnici moraju presjedati uili nekim drugim zračnim lukama.Inače, avio veze između dvije države postoje jer irska aviokompanijatijekom ljeta leti na naša popularnapoputOva će vijest sigurnosve Slavonce u Irskoj (kojih je tamo svakim danom sve više), ali bi ujedno mogla olakšati odluku onima koji su još ovdje da dignu sidro i odu u, za mnoge,