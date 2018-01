Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Prošlog tjednazapočeo je sklapanje ugovora o obavljanjuza 2018. godinu s većim brojem privatnih poliklinika u državi.HZZO je sklopio ugovor o obavljanjus ukupno 12 privatnih poliklinika: pet u, dvije ute po jednom uNa taj način omogućuje se, a pacijenti mogu brže doći na red i ne moraju čekati mjesecima ili godinama na pregled. Pacijenti se mogu naručiti u privatne poliklinike koje su potpisale ugovor s HZZO-om i neće morati platiti pregled, već će poliklinika ispostaviti fakturu HZZO-u.Naravno, u teoriji sve to, ali praksa je ipak malo drugačija. Većina privatnika imaa za preglede i ovdje važi ona stara narodna „“. Drugim riječima, dobiti termin za pregled kod privatnika na račun HZZO-a nije baš tako lako kako se čini.Ono što odmah upada u oči kad se pogleda popis privatnika s kojima je HZZO sklopio ugovor jest to da uniti jedna privatna poliklinika nije sklopila takav ugovor. Na pitanje zašto je to tako pokušali smo dobiti odgovor iz Ministarstva zdravstva, no do pisanja ovog teksta odgovor na upit nije stigao. Neslužbeno doznajemo da je HZZO sklopio ugovore samo za ona područja na kojima su najduže liste čekanja na magnetsku rezonancu, a toDakle, Osječani i Slavonci još uvijek mogu doći na red za magnetsku rezonancu u osječkom KBC-u u, a oni koji si mogu priuštiti da sami plate pregled jednostavno će nazvati bilo kojeg privatnika i u tren oka dogovoriti termin.A ako ste zainteresirani okušati sreću, dolje je popis privatnih poliklinika s kojima je HZZO sklopio ugovor za 2018. godinu:Poliklinika Medikol - ČakovecPoliklinika Medikol - SplitPoliklinika Medikol - ZagrebSpecijalna bolnica Sveta Katarina - ZabokPoliklinika dr. Ivan Drinković - ZagrebPoliklinika "Vita" - ŠibenikPoliklinika VURA - KarlovacPoliklinika - Maja i Krešimir Čavka - ZagrebPoliklinika Aviva - ZagrebPoliklinika za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000 - ZagrebPoliklinika dr. Kalajžić - SplitPoliklinika Croatia zdravstveno osiguranje Ars Medica - Pula