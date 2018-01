Hrvatskog narodnog kazališta

Mladen Bodalec

Prljavog kazališta

Melita Dobošević

petak 9. veljače

40 godina na sceni

Prljavaca

rock spektakl

novije faze rada grupe

predvalentinovskom koncertu

pravi spektakl

predgrupa iz Slavonije

90 kuna

110 kuna

Ticketshop.hr

Osijek:

Tekst i foto: Osijek031.com



Najava:

U svečanom foajeuodržana je press konferencija na kojoj su, frontman, organizatorica koncerta benda u dvorani Gradski vrt, najavili ovaj veliki događaj u Osijeku koji će se održati us početkom u 20 sati.Ovo je koncert kojim naš najpopularniji pop/rock bend slavi veliki jubilej -. Ujedno je riječ o prvom koncertu na predstojećoj velikoj svjetskoj turneji „“. Odmah nakon koncerta u Osijeku, bend kreće na turneju po Australiji, a na proljeće ih očekuje i šest nastupa u Americi i Kanadi.Najavljujući koncert, Mladen Bodalec je obećao velikitijekom kojega će njih šestorica napraviti svojevrsnu rekapitulaciju 40 godina postojanja benda od starih pjesama, pa do onih iz. Obzirom da je riječ i o svojevrsnom, posjetitelji neće ostati uskraćeni ni za ljubavne balade po kojima je bend poznat kao i po brzim i poletnim hitovima.Bodalec je istaknuo kako će Kazalište izvesti 25-30 pjesama u nepromijenjenim aranžmanima i u onim verzijama u kojima su ih ljudi zavoljeli.Melita Dobošević je rekla kako očekujeu dvorani Gradski vrt za koji će, osim glavnog benda večeri, biti zaduženi ikoju će stručni žiri odabrati na temelju prijava koje su u tijeku, a najavila je i jedno glazbeno iznenađenje koje će biti otkriveno kroz nekoliko dana.Ulaznice za koncert u Osijeku mogu se u pretprodaji kupiti po cijeni odza parter iza tribine u sustavui na svim Ticketshop ovlaštenim prodajnim mjestima, kao i na sljedećim prodajnim mjestima:- dvorana Gradski vrt – Caffe bar Pit Line- Hotel Waldinger- Lounge bar Waldinger – Portanova- OK ToursVukovar: Hotel LavBaranja: TZ Bilje - K.Zvonimira 10Donji Miholjac: Turistička zajednica D. MiholjacNašice: Hotel Park PanolijaĐakovo: FILM caffeVinkovci: Fitness centar ZARAIlok: Caffe bar Remix