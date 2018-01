Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

Tekst i foto: Goran Galić

U sklopu, ovoga proljeća otvorit će se, čiji je cilj podićistarijih osoba. Radovi na rekonstrukciji već su počeli, a završit će ovo proljeće.Rekonstrukcija prostora obuhvaća vodoinstalaterske i elektroinstalaterske radove, zamjenu unutarnje i vanjske stolarije, keramičarski, zidarski i soboslikarski radovi, adaptaciju ulaza i postavljanje rampe za ulaz invalida, ugradnja električnih priključaka i opreme, te opremanje Kluba namještajem i sitnim inventarom. Usluge poput kupnje kuhanog obroka, glačanja, društvenih, zabavnih, rekreativnih i kulturnih aktivnosti namijenjenih umirovljenicima koji žive u svojim domovima glavne su aktivnosti koje bi se pružale u gerontološkim klubovima, a na usluzi budućim korisnicima Kluba bit će domaćica, servirka i spremačica, te medicinska sestra, koja će proći obuku i sudjelovati u izradi Priručnika.Osnivanjemu Subotici planirana je edukacija medicinskih sestara na području izvaninstitucionalne skrbi i izrada Priručnika za obuku njegovatelja. U izradi je i višejezični web portal na kojem će biti dostupne sve potrebne informacije o uslugama koje će se pružati u Gerontološkom klubu.Projekt rekonstrukcije i otvaranja Gerontološkog kluba financira se iz projekta ""(ReGerNet), iz Programa prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska-Srbija 2014. - 2020. Partneri na projektu, uz osječki Dom, su i Gerontološki centar: socijalno- zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih lica Subotica, Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo te Dom za stare i penzionere Apatin. Ugovor o suradnji potpisan je 14. srpnja 2017 u Novom Sadu, a projekt je počeo s realizacijom 15. srpnja 2017. Ukupna vrijednost projekta je, od čega jeiznos koji će dobiti Dom za starije i nemoćne osobe Osijek. Predviđeno trajanje projekta je dvije godine.