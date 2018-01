94-godišnjakinje

U cilju sprečavanja sličnih prijevara, policija apelira na sve građane:

Tekst: PU Osječko baranjska

Foto: Ilustracija

U prijepodnevnim satima 29. siječnja u standošle su dvije nepoznate žene i predstavile se kao. Žene su 94-godišnjakinji ponudile uslugu masaže, koju je ona prihvatila. Tijekom masaže jedna žena iskoristila jete joj ukrala nekoliko. Tragamo za nepoznatim počiniteljima.U posljednje vrijeme pojavio se novi oblik prijevare, najčešće usmjeren prema građanima starije životne dobi. Prevaranti koriste životnu dob, samostalno stanovanje teda dođu do njihovih ušteđevina i novca.Najčešće počiniteljoštećene predstavljajući se kao službenik banke, druge novčarske institucije ili policije. Počinitelj izjavi da novac koji imaju nije ispravan i slično (da su novčanice zastarjele, neispravne) te navodi da bi novac trebali vratiti. Nedugo nakon toga oštećene ponovo poziva osoba koja se predstavlja kao policijski inspektor ponavljajući im navode „bankara“ te prijeti da će snositi posljedice jer posjeduju neispravan novac. Kako bi to izbjegli, novac moraju predati osobi koju će on poslati da ga preuzme, a nakon što obave zamjenu, vratit će im isti novčani iznos u novim novčanicama. Ubrzo nakon toga drugi počinitelj dolazi na adresu stanovanja oštećene osobe, navodeći da ga je poslao inspektor/bankovni službenik. Nakon što oštećeni preda novac, počinitelj napušta adresu stanovanja oštećenih.Čest je i slučaj da počinitelji, lažno se predstavljajući, dovode žrtve u zabludu te im nude pomoć i medicinske usluge (mjerenje krvnog tlaka, masaža, prodaja medicinskih pomagala i slično) ili se predstavljaju kao službenici osiguravajućih društava, djelatnici Elektre, plinare i slično. Počinitelji su osobe autoritativnog nastupa, pričljive, kreativne i naizgled empatične, a posebno uporne i uvjerljive u nagovaranju sugovornika. Vrlo često prevaranti simuliraju bolest, malaksalost ili nesvjesticu, kako bi izazvali sažaljenje. Oštećeni, u najboljoj vjeri, pristaju na suradnju i razgovor, puštaju nepoznate osobe u kuću te postaju žrtve prijevara.Žrtve prijevare ne rijetko tek kasnije, najčešće nakon nekoliko sati ili čak dana, primijete da se radilo o prevari.- ne puštajte nepoznate osobe u svoje domove, a da se prethodno pouzdano ne uvjerite o kome je riječ,- ako se osoba predstavi kao službena, tražite na uvid službenu iskaznicu koju su službene osobe dužne imati i dati vam na uvid. Ako sumnjate, telefonski provjerite u instituciji iz koje navode da dolaze,- zapišite registracijsku oznaku vozila, ako su ga nepoznate osobe koristile te njegovu boju, marku i druge karakteristične detalje,- zapamtite izgled, boju kose i očiju, visinu, stas i karakteristične znakove (madeže, ožiljke, tetovaže i slično),- odrasli članovi obitelji koji se brinete o starijim osobama, upozorite ih na opasnost i ponavljajte im ove savjete.- Posumnjate li u nekoga, posebno ako je riječ o počinjenju kaznenog djela, ODMAH obavijestite policiju na broj 192 ili se obratite najbližoj policijskoj postaji.