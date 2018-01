Knin open 2018.

Tekst i foto: Damir Zahirović

Proteklog vikenda, održan jeu organizaciji. To je bio ujedno i prvi izborni turnir za juniorsku reprezentaciju za svjetsko juniorsko prvenstvo u. Na turnir je nastupiloiz 58 klubova.nastupio je s 5 boraca.U konkurenciji kadeta nastupio je(-45kg ) koji je u borbi za medalju pobijedioiz zagrebačkog Susedgrad Sokola 14:4, da bi u borbi za finale izgubio odiz zagrebačkog Elitea, kasnijim pobjednikom turnira i tako se morao zadovoljiti brončanom medaljomU juniorskoj kategoriji i borbi za reprezentativne bodove nastupila je juniorka(-55kg) koja odlično odrađuje prvu borbu i pobjeđuje predstavnicu splitskogs 5:3, u drugom kolu bori se siz Gacke, u ujednačenoj borbi koja na kraju završava u regularnom dijelu 7:7 i pristupa se dodatnoj 4 rundi na zlatni bod koju na Matejinu žalost dobiva Anamarija Žalac, a Mateja ostaje na korak do medalje. U muškoj juniorskoj konkurenciji nastupa(-68kg) koji u ujednačenoj borbi za medalju, gubi odiz zagrebačkog Iona, koji je kasnije i bio pobjednik turnira, sa 17:14 u zadnjim trenutcima borbe. Isti put je imao i njegov klupski kolega u težoj kategoriji,(-78kg) koji u borbi za medalju gubi odiz zagrebačke Dubrave. U kategoriji do 48kgodrađuje odličan posao i u borbi za finale pobjeđujeiz zagrebačkog Kondora 8:4, a u finalu ga dočekuje brončani s prošlogodišnjeg juniorskog Europskog prvenstva, predstavnik domaćinakoji se pokazao kao tvrd orah i Marko se na kraju morao zadovoljiti sa srebrnom medaljom i prvim reprezentativnim bodovima. Treba napomenuti da je Marko tek od 01.01. ove godine ušao u juniorsku konkurenciju.