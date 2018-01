NK Osijek

I ove godinepruža svojim navijačima priliku za posjet svim utakmicama napo posebno dobroj cijeni kroz posebnu ponuduPolugodišnja ulaznica vrijedi za sveproljetnog dijela sezonete sve pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u sezoni 2017./18. Riječ je o minimalnokoje možete pratiti na tribinama po posebno dobroj cijeni.Svi novi polugodišnji pretplatnici dobit će na darza 2018. Godinu. Postojeći godišnji pretplatnici dobit će također dar ukoliko dovedu navijača koji će kupiti polugodišnju ulaznicu.Polugodišnje ulaznice pružaju(projekcija uštede u tablici je na bazi 8 utakmica Hrvatske Telekom Prve lige, bez drugih domaćinskih utakmica).Najveću uštedu ostvaruju svi članoviprograma jer za članove Kluba osigurano jena cijenu polugodišnjih ulaznica!- obiteljski paket odnosi se na dva člana domaćinstva, a svaki sljedeći član dobija polugodišnju ulaznicu za 50 kn- obiteljski paket i ulaznice za djecu (do 15 godina) vrijede samo za tribine Istok i Zapad- svaki član obitelji mora posebno ispuniti obrazac- Dolaskom u prostorije Kluba (W. Wilsona 2) od ponedjeljka do petka od 16 do 18 sati, gdje možete popuniti obrazac i izvršiti uplatu.- Popunjavanje obrasca ovdje i uplatom na račun Kluba prema uputi na obrascu.- Na nekom od punktova u gradu i ispred stadiona o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.Prilikom ispunjavanja pristupnice molimo da čitko ispunite tražene podatke s naglaskom na odabir tribine (sektor, red i sjedalo - prema shemi stadiona).Ulaznice su personalizirane i svaka sadržava podatke o vlasniku ulaznice (ime i prezime) te sektor, red i sjedalo i nisu prenosive na drugu osobu. Kupovinu polugodišnje ulaznice moguće je obaviti uz predočenje važećeg osobnog dokumenta.Opće uvjete kupovine i korištenja polugodišnjih ulaznica potražite ovdje