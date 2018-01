uspješne prezentacije

Tekst i foto: Aleksandar Šegavčić

NakonJapanskog karate športa na manifestaciji Noć muzeja na kojem su naši mladi karataši prikazali jedan dio tradicionalne, u subotu 27. siječnja 2018. na međunarodnom karate turniruu mjestu Nedelišće, nedaleko Čakovca, nastupili sui kući se vratili s četiri odličja - dva zlatna, jedno srebrno i jedno brončano.U jakoj konkurenciji posebice za Katiu Šegavčić, koja jeu svojoj natjecateljskoj karijeri s navršenih 10 godina nastupila u vrlo zahtjevnoj kategoriji mlađe kadetkinje (12 i 13 godina) osvojila je, a uz dominaciju u kategoriji učenica (10 i 11 godina) osvojila je, njezin nastup bio je odličan pokazatelj za nadolazeće natjecateljsko razdoblje do Prvenstva Hrvatske.Nastup 9. godišnjeg Frana Seligmana u svojoj kategoriji mlađih učenika bio je dominantan osvojivši. I on je nastupio u starijoj zahtjevnijoj konkurenciji u kategoriji učenika (10 i 11 godina) a sumnjivom odlukom sudačkog zbora u finalnom ogleduje od predstavnika iz BiH osvojivši srebrno odličje. Ovo je također odličan pokazatelj za nadolazeća natjecanja, sve do Prvenstva Hrvatske koje će se održati 03. lipnja 2018. u našem gradu Osijeku u organizaciji Osječkog Karate Saveza.S osvojena četiri odličja Hrvatski sokol opetovano je zauzeou poretku klubova u kata natjecateljskoj disciplini. Pohvale i čestitke mladim natjecateljima KK Hrvatskog sokola i treneruza sjajne rezultate.