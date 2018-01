Biljana Borzan

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

SDP-ova europarlamentarka predstavila je u Saboru prijedlog izmjena kojim se traži zabrana prodaje energetskih pića djeci i maloljetnicima. Biljana Borzan je aktivna zagovornica ovog prijedloga i već godinama upozorava na opasnost konzumacije energetskih pića kod djece i mladih zbog opasnosti po zdravlje. Prema istraživanju Europske agencije za sigurnost hrane, čak 60% adolescenata i 18% djece redovito konzumira energetska pića unatoč tome što prosječna limenka energetskog napitka od 250 ml sadrži 27 grama šećera i 80 miligrama kofeina, otprilike kao velika šalica turske kave s četiri žličice šećera. To dovodi do brojnih problema, od pretilosti, dijabetesa, karijesa, preko unosa velikih količina kofeina i drugih štetnih tvari u tijelo, a posebice je opasno kod miješanja takvih pića s alkoholom. Zabrinjavajuće je to što među djecom ispod 12 godina koji su redoviti konzumenti ovih pića, njih 60% tvrdi da ta pića piju zbog slatkog okusa, a 40% jer im nedostaje energije. Mnoga djeca čak preskaču doručak i piju samo energetska pića. Inače, mladi u prosjeku popiju 2,1 litru ovih pića mjesečno, ali ima i onih koji popiju i do 7 litara. Borzan se zalaže za strogi režim kod prodaje energetskih pića jer takav režim već postoji za prodaju alkohola i cigareta. Borzan je ranije već zatražila od ministra zdravstva Milana Kujundžića da donese takvu odluku, no on ju je „otpilio" rekavši da Hrvatsku u tome priječe propisi EU. Nakon provjere u Europskoj komisiji, ispostavilo se da je to netočna informacija jer da to pitanje spada u nadležnost svake države članice ponaosob. Tako su dvije zemlje već uvele zabranu prodaje energetskih pića, Litva i Latvija, o ideji zabrane razgovara se na Islandu, s inicijativom su istupili nizozemski pedijatri, iz Finske stižu vijesti o sve većem broju hospitaliziranih adolescenata zbog pretjerivanja s energetskim pićima, a neki trgovački lanci u Velikoj Britaniji samostalno su donijeli odluku o zabrani prodaje energetskih pića mlađima od 16 godina. "Više od četvrtine naše školske djece prekomjerne je težine i po tome smo sedmi u Europi pa je vrijeme da i Hrvatska djeluje", zaključuje Borzan. Tekst: Osijek031.com Foto: Ilustracija