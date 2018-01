Ja EUropljanin?

Tekst i foto: Studentski Zbor Osijek

Najava:

Nakon uspješne prve studentske debate pod nazivom „“ održane u prosincu prošle godine u Zagrebu, sinoć je na osječkomodržana i druga iz ciklusa planiranih debata., zajedno s, raspravljali su o općem postojanju europskoga identiteta, teretu povijesti koji se nameće između nacije i Europe, postojanju europskoga građanina drugog reda te opcijama hrvatskih studenata u razvitku i daljnjem širenju kolektivnoga europskog identiteta.Kako bi hrvatskim građanima i prvenstveno studentima približili Europsku uniju i, zajedno su Hrvatskoj te partnerimaorganizirali su već drugu iz ciklusa planiranih studentskih debata pod nazivom „Ja EUropljanin?“ s temom europskoga identiteta.Osječki studenti sudjelovali su u vrlo konstruktivnoj raspravi s izlagačima – saborskim zastupnikom, prodekanom za poslijediplomske studije i međunarodnu suradnju na osječkom Pravnom fakultetu, docentom na osječkom Ekonomskom fakultetu, bivšim osječkim dogradonačelnikomi glavnim urednikom Glasa Slavonije. Postavljala su se pitanja o tome što je to nacionalni, a što europski identitet, postoji li uopće europski identitet, tko se danas osjeća kao Europljanin, postoje li europski građani drugog reda, je li Europska unija podbacila u širenju europskoga identiteta te mogu li hrvatski studenti širiti europski identitet.Premda različitih stajališta, i studenti i gosti debate složni su kada je u pitanju odnos. Europski identitet postoji premda je to koncept koji je još uvijek u razvoju, on je samo dopuna, nikako zamjena nacionalnom identitetu.– rekao je Domagoj Ivan Milošević, predsjednik saborskog Odbora za europske poslove, nakon kvalitetne rasprave s osječkim studentima.Na provedbu debate osvrnuo se i, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora, ujedno i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku: –Nakon Zagreba i Osijeka, u planu je da se debate o pitanjima vezanim za Europsku uniju, njezinu budućnost i položaj Hrvatske unutar Unije održe još i u Splitu, Rijeci i Mostaru.