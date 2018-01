sv. Vinka

Međimurskoj

Vincekov pohod

rodnost vinove loze

vegetativnog ciklusa

sretnu novu vinogradarsku godinu

Planinarskog društva „Bundek“

Zoran

međimurskoj vinskoj cesti

Sveti Martin

Kauboja

Europskog rukometnog prvenstva

Slovence, Španjolce i Njemce

Grkaveščaka i Venca do Gradiščaka, Kapelščaka, Koncovčaka, Baloga i Bundeka

Družimo se, veselimo, hodamo i uživamo

studen, dubok snijeg

raskvašenu zemlju

krsti

kobasice i slanine

Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine

polki, valcera i čardaša

Tekst: Valentina Bušić

Foto:Valentina Bušić i Ankica Ursić-Molnar

Na blagdanse županiji tradicionalno održava „“. Ove je godine obilježen u nedjelju 21. siječnja. Slikovitije to ceremonijal u vinogradima u kojima se osigurava. Budući da mnogi smatraju kako je baš na Vincekovo, odnosno 22. siječnja “službeni” početakvinove loze, toga si dana vinogradari zažele. Ovo je bio jubilarni 20. po redu Vincekov pohod, u organizacijiiz Murskog Središća. Pohod se organizirao s ciljem obilježavanja Dana svetog Vinka, zaštitnika vinogradara.Naš je polazak uslijedio vrlo rano u 4.30 sati. Podravskom magistralom stižemo u Štrigovu. Ispred župne crkve svete Marije Magdalene čeka nas današnji domaćin i vodič, inače član PD-a „Bundek“ iz Murskog Središća, gospodin, koji nas vodi u obilazak znamenitosti. Obilazimo prvo crkvu svetog Jeronima, jedan od najprepoznatljivijih simbola Štrigove. Poznata po svoja dva zvonika, nezaobilazan je turistički adut u bogatoj ponudi štrigovskoga kraja. Kažu kako je Štrigova rajski kutak i kako u Štrigovi i njezinu kraju još uvijek živi sve ono što je moderan svijet gotovo zaboravio. U njoj su ljudi oslonjeni jedni na druge, dušom i umom čistili opušteni,sretno žive u harmoniji s prirodom. Nakon obilaska središta krećemo u obilazak Štrigovske kružne staze dužine 12 kilometara.Vinske kuće naosvoje u prvom dojmu svakoga tko u njih uđe. Hodanje po vinorodnim međimurskim brežuljcima upotpunili smo kapljicom vina iz domaćih vinskih podruma, a imali smo priliku 4 do 5 sati uživati u idiličnim, suncem obasjanim, brežuljcima Gornjeg Međimurja. Po završetku hodanja putujemo i smještamo se u naš smještaj u toplicamakoji nas iznenađuje komforom i udobnošću. Pripremamo se za večeru u obližnjem restoranu gdje nas nakon večere očekuje zabava uz živu glazbu. Vrijeme nam uz veselicu brzo proleti pa tako i ovog puta nikad dosta plesnih koraka. Neke je ipak privukla želja za bodrenjem našihna utakmici. Ubrzo nakon utakmice odlazimo sa zabave. Neki idu odmoriti i skupiti snage za sutrašnji pohod, a nekolicina nas ipak nastavlja sa zabavom u pubu u Sv. Martinu na Muri. Uz pjesmu i ples uspjeli smo ujedinitikoji su došli tamo upravo radi rukometnog prvenstva. Prenijeli smo im dobre vibracije, a neki su čak zapjevali i zaplesali s nama.Nedjeljno jutro nas je zavaralo s par kapi kiše, ali ubrzo je osvanulo sunce. Vincekov pohod započinjemo u toplicama Sv. Martin i nastavljamo preko vinorodnih brežuljaka. U organiziranoj šetnji u kojoj je sudjelovalo par tisuća ljudi, za dobru su se atmosferu tijekom cijelog puta pobrinuli domaćini vinskih podruma, glazbenici kao i sami sudionici pohoda.u svježem zraku na predivnoj trasi po međimurskim brežuljcima. Zanimljivo je kako niti jedan od njih nije viši od 300 metara. Uz vrhunsku okrjepu i zabavu na mnogobrojnim okrjepnim točkama plešemo i častimo se međimurskim delicijama! Već na prvom odmorištu su nas ponijeli zvuci međimurske polke, a potom su nas svirači nagradili našim slavonskim kukunješćem. Zagrijali smo atmosferu, a čini mi se kako smo na ovom pohodu napravili više plesnih koraka nego planinarskih.Također smo bili svjedoci precizno propisanog obreda kojeg svi vinogradari moraju obaviti. Bez obzira na, a ponekad i, mora se doći do trsa. Gazda ritualno reže nekoliko grančica s pupovima, koje će potom staviti negdje u kući uz prozor da bi se nagađalo, kad grančice potjeraju, kakva će biti godina. Orezani se trs potom obredno poškropi - "" starim vinom te se izvjese, koje znakovito naznačuju želju za plodnošću i dobrim urodom. Kuša se i staro i mlado vino, po potrebi i nadolijevaju bačve te priprema slastan zalogaj. Dragi su nas Međimurci počastili jelom i pićem u manirima pravog domaćina! Osjećali smo srdačnu i toplu dobrodošlicu na svakom odmorištu.Nakon bregovitog dijela krećemo prema ravničarskom gdje nas na cesti dočekuje autobus koji nas odvozi prema Murskom Središću, najsjevernijem hrvatskom gradu. Neki od nas ipak pješače cijelu stazu. Na cilju, u sportskoj dvorani u Murskom Središću, orila se završna planinarska veselica,a na plesnom podiju se tražilo mjesto više.Sretni smo što smo uveličali ovaj jubilarni Vincekov pohod koji je već dva puta Hrvatski planinarski savez proglasio najboljom planinarskom akcijom u državi. Kažu kako je iz godine u godinu sve više sudionika. I ove je godine bio više nego uspješan te nadmašio sva očekivanja s oko 3740 registriranih sudionika. Sudjelovalo je stotinjak planinarskih društava iz. Visoko je podigao svoj rejting.Bio je jedinstven po mnogo čemu.Ovaj će nam pohod ostati u dugom sjećanju po svojoj raznolikosti, veselim zvucima, nasmijanim rumenim licima, vinorodnim brežuljcima, druženju sudionika, cjelokupnoj idiličnoj atmosferi i dobrom raspoloženju koje je vladalo na ovoj planinarskoj manifestaciji. Sve pohvale organizatoru ovog tradicionalnog pohoda PD-u „Bundek“ iz Murskog Središća.Vidimo se i dogodine!