i u 2017. godinije ostvarilo sve svoje planirane aktivnosti. Prema predviđenom programu izveli smo planirane premijerneU kalendarskoj 2017. godinirealizirao je 5 premijernih predstava: P, a na programu smo imali i najuspješnije naslove iz prošlih sezona. U našem su kazalištu održane i tri tradicionalne manifestacije „“, „“ i „“. Ukupno smo odigrali 264 predstave iz premijernog i repriznog programa, te produkcije Baletnog studija; Dramskog studija; Plesne igraonice „Početnice“ i Dramskog studija za srednjoškolce.Najviše su puta odigrane predstave: naša blagdanska predstava Vitez bez konja (41) koju smo izvodili uoči Božića, premijerna predstava Priča s morskog dna (37) , te premijerna predstava Ružno pače ( 31).Naše je predstave u prošloj godini ukupno pogledalo oko. U Dječjem kazalištu izvedeno je 188 predstava s. Na festivalima i gostovanjima izveli smo 76 predstava, za 18700 gledatelja.Gostovali smo na brojnim festivalima u zemlji i inozemstvu, a prošla je godina najuspješnija u dugoj povijesti Kazališta što se tiče nagrada. Na festivalima u zemlji i inozemstvu kolektivno i pojedinačno za svoje smo predstave, režije, glumačka ostvarenja, kostimografije, scenografije, oblikovanje rasvjete osvojili ukupno čak 23 nagrade.10. festival Mali Marulić u Splitu, 06 .do 12. travnja 2017.Predstava Nije me strah autorice Dubravke Pađen Farkaš u režiji Ljudmile Fedorove proglašena je najboljom predstavom u cjelini.Edi Ćelić osvojio je nagradu (jednu od dvije ravnopravne) za najbolje glumačko ostvarenje za ulogu dječaka Tina i Djecozgraba19. susreti profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra Assitej u Bjelovaru, od 22. do 25. travnja 2017.Voditeljica Dramskog studija za srednjoškolce i naša nagrađivana glumica Areta Ćurković ovjenčana je nagradom „Zvjezdana Ladika“ za najbolji dramsko pedagoški rad u našem Dramskom studiju za srednjoškolce.Za predstavu Nije me strah stručni žiri Kristini Fančović dodijelio je posebnu nagradu za ulogu Mačka, nagradu za glumačko ostvarenje za ulogu Tina osvojili su Edi Ćelić, Aleksandra Colnarić i Areta Ćurković, dok je nagradu za najbolju scenografiju zaslužio poznati osječki ilustrator Dražen Jerabek.Ansambl predstave Bijeli jelen ovjenčan je nagradom „Nevenka Filipović“ za najbolje ostvarenje u lutkarskim predstavama ili predstavama za djecu ili mlade.Stručni ocjenjivački sud, po treći put u povijesti festivala napravio je iznimku i umjesto jednom glumcu dodijelio nagradu ansamblu Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića za predstavu koju je prema klasiku Vladimira Nazora dramatizirala i režirala Tamara Kučinović.Nagradu za najbolju kreaciju lutaka i maski dobio je Dražen Jerabek za predstavu Nije me strah.Nagradu za najbolju animaciju-glumu (ženska uloga) dobila je Kristina Fančović za ulogu mačka u predstavi "Nije me strah“Zahvaljujući predstavama u kojima je likovnost bila izuzetno dobro osmišljena nije bilo lako donijeti odluku kojoj predstavi dodijeliti Nagradu „Branko Stojaković“ za ukupnu likovnost predstave. Neustrašivi članovi žirija odlučili su nagradom Branko Stojaković nagraditi predstavu „NIJE ME STRAH“.Deveta ovčica je proglašena je najboljom predstavom;Ljudmila Fedorova dobila je nagradu za najbolju režiju za predstavu Deveta ovčicaIvica Lučić i Inga Šarić dobili su nagradu za animaciju lutke Devete ovčice.Predstava Deveta ovčica osvojila je Grand prix festivala za najbolju predstavu, aIvica Lučić osvojio je nagradu za najboljeg glumca-animatora festivala.(Prvi kijevski lutkarski festival održan je u povodu 90. obljetnice Kijevskog akademskog lutkarskog kazališta, a ekipa iz Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića bila je jedna od 16 zemalja koje su prikazale ukupno 19 lutkarskih produkcija za djecu i odrasle)Predstava „Bijeli jelen“ proglašena je najboljom predstavom u Koprivnici. Stručni ocjenjivački sud u sastavu Dubravko Jelačić Bužimski, Maja Holek i Luca Matić upravo su našu predstavu ocijenili najboljim ostvarenjem ovogodišnjega festivala.Za predstavu Bijeli jelen nagradu za scenografiju i kostimografiju stručni žiri dodijelio je Zdenki Lacini.Nagradu za oblikovanje svjetla osvojili su Igor Elek i Tamara Kučinović.Predstava Bijeli jelen“ zaslužila je nagradu publike „Domino“ za najbolju predstavu po izboru publike na 22. reviji lutkarskih kazališta u Rijeci s ocjenom 4.88