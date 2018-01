Željko Krajan

Izbornik hrvatske reprezentacijeprijavio je sastav za predstojeći susret prvog kola Svjetske skupineizmeđu, koji će seodržati u dvorani Gradski vrt u Osijeku.Na tom su popisu(6. na pojedinačnoj ATP listi),(46.),(179.),(7. na rang listi igrača u paru) i(41. u paru). Prema novim pravilima, sada je moguće nominirati petoricu igrača umjesto četvorice, kao što je bio slučaj ranije.Za reprezentaciju Kanade naće igrati njihov najbolji igrač, a izbornikza ovaj je dvoboj nominirao(50. na ATP listi, Vaseka Pospisila (105.),(139.) i(55. u konkurenciji parova).Igrat će se na zemljanoj podlozi, koja je već postavljena i spremna za prve treninge.Ulaznice:CIJENA ULAZNICA:150/200knSADRŽAJ KOMPLETA:02. veljače 2018. 14:00 - Davis Cup by BNP Paribas Hrvatska - Kanada03. veljače 2018. 14:00 - Davis Cup by BNP Paribas Hrvatska - Kanada04. veljače 2018. 14:00 - Davis Cup by BNP Paribas Hrvatska - KanadaOSTALO: ITF zadržava pravo promjene vremena početka mečevaUlaznice možete kupiti online