Na prošlogodišnjem festivaluu Zagrebu predstavljena je radna verzija igrice „“ čiji su autori Osječani iz tvrtke za izradu video igara. Tim povodom popričali smo kratko s, direktorom tvrtke.Void Main Studio osnovan je u ožujku prošle godine i prva je tvrtka u Osijeku čiji se poslovni model zasniva na. Tvrtka je nastala iz projektau organizacijipod vodstvom Bele i glavnog kreativcaRazlog za ulazak u ovaj „biznis“ s video igrama jest činjenica da jenajbrže rastuća industrija zabave u svijetu koja je samo prošle godine ostvarila prihod veći od sto milijardi dolara.Void Main Studio je prepoznao taj trend i odlučio je pronaći svoje mjesto pod gaming suncem i to sa svojom prvom igricom, „“.Riječ je očija je radna verzija predstavljena prošle godine na zagrebačkom sajmu igara. Prema Belinim riječima, cilj je bio dobitiod igrača koji su igru igrali o tome kako im se dopala, koliko je igriva, kao i prijedloge i savjete kako igru dodatno poboljšati i koje nove stvari ubaciti.To je ono čime se djelatnici tvrtke bave ovih dana, a cilj im je da komercijalna verzija igre bude spremna do listopada ove godine, odnosno najkasnije do idućeg Reboot Overlords sajma u studenome. Istovremeno će se raditi verzija zai zaNa pitanje o kadrovima, Bela odgovara kako za sada imaju, ali postoji mogućnost zapošljavanja novih ovisno o tome koliko će tvrtka „“. Opći problem nedostatkau Osijeku ili njihovog odlaska u druge zemlje za veću plaću nije mimoišao ni Void Main Studio, ali uspostavljena je odlična suradnja s Game Dev Osijek Akademijom koja se prošle godine održala po prvi put. Gaming sektor je veoma širok i svakako će im trebati ljudi različitih sklonosti i sposobnosti.Na pitanje o ulaganju u tvrtku koje se dogodilo krajem prošle godine, Bela odgovara kako je riječ okoji su uložili oko, odnosno kupili su udjele u tvrtki i postali njezini suvlasnici. Investitori su time pokazali da vjeruju u ovaj projekt, da su spremni preuzeti rizik i da vide svoju budućnost u ovomsegmentu industrije zabave.Na kraju smo pitali Belu kako vidi šanse svoje tvrtke u vrlo lukrativnom, ali i kompetitivnom gaming svijetu. Bela smatra kako je danas gamingtako da više nije dovoljno samo imati dobar proizvod, već je još važnije znati kako ga prodati. Stoga će izazov biti ne samo na odjelu na razvoj, već i na odjelu za marketing, a bit će potrebno imati i dosta sreće. „“, zaključio je Bela.