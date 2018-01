osječko naselje Vijenac Ivana Meštrovića

Tekst: Osijek031.com

Foto: Valent Turković

Zvuči kao šala, ali nije:ima najbržina svijetu!Autor je dobro poznati osječki inovator, koji živi na Vijencu, te je osmislio i projektiraokojom stanovnici i gosti Vijenca surfaju velikim brzinama. Tim povodom smo ga kontaktirali i upitali o čemu je tu zapravo riječ.Valent nam je pojasnio kako je najbrži kvartovski internet na svijetu –– razdijeljennapostavljenih po cijelom kvartu. On pokriva, odnosno nekih 80% kvarta, a namijenjen je isključivo pokrivanju javnih površina –itd. Valent je napomenuo odmah u startu kako njegova mrežana zgrade u kvartu i ne služi kao zamjena za kućni internet.Na Internet se u svakom trenutku može spojiti dopo lokaciji, a veza će biti pouzdana i jednako brza i dostupna u svakom kutku kvarta. Internet je otvoren za sve građane i ono što je najvažnije - potpuno jeCijelu stvar pokrenula jena čiji je prijedlog Grad raspisao javni natječaj za postavljanje mreže na koji se Valent javio i s najpovoljnijom ponudom od okoodabran je da mrežu izgradi.Mreža je u funkciji godinu dana i do sada, a prema Valentovim riječima ovo je idealan model i za druge gradske četvrti koje žele brz i pouzdan pristup Internetu a ne mogu ga ostvariti putem postojećih hot spotova gradskeBežični Osijek.Inače, Valent je novu mrežu koncipirao na iskustvima iz2015. – 2016. godine kada je s ekipom suradnika izbjeglicama na ruti kroz Hrvatsku omogućavao, za što je dobio brojna svjetska priznanja.A na pitanje je li doista riječ o najbržem kvartovskom Internetu na svijetu ili je to samo reklama, Valent odgovara da je mnogo pratio iskustva drugih gradova koji su se uključivali u ovakve projekte ali da nigdjeda je to organizirano tako kao na Vijencu.Pa eto, iako smo po većini pokazatelja obično uvijek negdje na začelju, Osijek i njegova četvrt Vijenac bar po nečemu su prvi na svijetu.