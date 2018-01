Grad Osijek

socijalnih usluga

Romana Kristića

Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

14,8 milijuna kuna

20 različitih oblika prava i pomoći

4,4 milijuna kuna

Rijeke ili Splita

30 milijuna kuna

besplatni vrtići, besplatni udžbenici, troškovi stanovanja, produženi boravak učenika u školama

18.000.000 kn

14.000.000 kn

jednokratna pomoć

800 kn

riziku od siromaštva

1.700 kn na 2.000 kn

uskrsnica i božičnica

do 1.000 kn

200 na 250 kn

dimnjačarskih poslova

Caritasom

cjelodnevni boravak

do 1.200 kn

do 1.500 kn

povećanja izdvajanja

30% populacije

nije praćeno

750-850 obitelji

smanjuje

sezonski posao na moru

negativan trend

031 / 229 102

R. Boškovića 1

ne smije prelaziti

Tekst: Osijek031.com

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

Nakon prošlotjednog posjeta predsjednice Republike udruzi Rijeka ljubavi koji je ostavio dojam da je posjetila neku zemlju trećeg svijeta, odlučili smo provjeriti kolikoizdvaja za program. Tim povodom kontaktirali smo, pročelnikakoji nam je dao potrebne informacije.Proračunom Grada za 2018. godinu za socijalnu zaštitu predviđeno jekroz. Tome iznosu treba pridodati iza novčane potpore i donacije ustanovama, zakladi i udrugama u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja. Time je Osijek po opsegu prava na istoj ravni s drugim velikim gradovima u Hrvatskoj, poputUkupna sredstva u proračunu i veća su odjer se u program socijalne zaštite ubrajaju iitd. koji su u proračunu drugih Upravnih odjela.Izdvajanja za socijalne usluge povećavaju se iz godine u godinu, pa je tako 2017. godine izdvajanje za „socijalu“ iznosilo, a 2010. nešto više odNovosti uvedene tijekom 2017. godine zadržane su -samcima u iznosu od, topli obrok za učenike osnovnih škola u(socijalni program 300 djece, EU projekt djeca u riziku ukupno dodatnih 500 djece), povećan je cenzus za isplatu uskrsnica i božičnica umirovljenicima s), povećan je iznosza najugroženije skupine umirovljenika sa mirovinama(s), pokriveni su troškovisvim socijalno ugroženim obiteljima (korisnicima socijalnog programa Grada Osijeka), a zajedno sosiguran jebeskućnika u Prihvatilištu.Za 2018. Grad planira zadržati sva dosadašnja prava i pomoći te ih proširiti kroz sufinanciranje kuhanih obroka sa dostavom na kućnu adresu umirovljenicima samcima sa mirovinama, te dvočlanim umirovljeničkim obiteljima s ukupnim mirovinskim primanjimamjesečno; novčanu naknadu roditeljima za višestruki porod (dvojke, trojke...), novčanu naknadu za posvojitelje djece te kroz jednokratnu novčanu naknadu studentima članovima obitelji korisnika prava na plaćanje troškova stanovanja.Cilj Grada je zadržati trendza socijalnu zaštitu iz drugih izvora (EU, Proračun RH i dr.), te dati poseban naglasak na umirovljenike koji čineu Osijeku. Plan u razdoblju 2018. - 2021. je povećanje izdvajanja za socijalnu zaštitu, umirovljenike, demografiju, osobe s invaliditetom, unapređenje postojećih socijalnih usluga, razvoj i uvođenje novih socijalnih usluga te zdravstvo uz istovremeno smanjenje udjela izvornih prihoda Proračuna Grada.Ono što je zanimljivo jest da povećanje izdvajanja za socijalne uslugepovećanjem broja korisnika. On je već godinama konstantan i kreće se oko, odnosno oko 3000 članova tih obitelji. Broj korisnikase u ljetnim mjesecima kada jedan dio korisnika pronađei tada broj korisnika padne na 750 obitelji. Unatoč velikom broju odlazaka mladih ljudi iz Osijeka u druge zemlje zapadne Europe, tajnije doveo do promjena u okvirnom broju korisnika pomoći.G. Kristić je pozvao sve ljude koji imaju određenih problema ili upita da se slobodno obrate Upravnom odjelu na broj telefonaili da ih posjete osobno na adresigdje će dobiti sve potrebne informacije o tome mogu li ostvariti neko pravo i pod kojim uvjetima iako je, sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, prva stanica za ulazak u sustav socijalne skrbi nadležni Centar za socijalnu skrb koji se u Osijeku nalazi na adresi Gundulićeva 22.Dolje u tekstu možete vidjeti financijski plan Grada za 2018. po pitanju javnih potreba u socijalnoj skrbi, koja su to prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi koja Grad osigurava, kao i primjere konkretnih izračuna koliko pojedina osoba može dobiti mjesečno. Ovdje je važno napomenuti da ukupna visina socijalnih primanjavisinu minimalne plaće u RH.