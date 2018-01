Miroslav Škoro

doktoratu, poslovnim planovima, obitelji

glazbi

veliku buru javnosti

Bajaga i Đorđe Balašević u Osijeku mogu dobiti dvoranu gratis, a ja moram platiti mjesec dana unaprijed.

Ivica Vrkić

Nastavno na današnje objede iznesene u Večernjem listu od strane dr. sc. Miroslava Škore, u maniri odgovornog gradonačelnika osjećam dužnost iznijeti činjenično stanje. Naime, koncerte oba spomenuta izvođača organizirala je tvrtka Koncert d.o.o. iz Osijeka. Prije koncerata potpisani su ugovori, izdane fakture te je sve plaćeno prije no što je organizator formalno preuzeo dvoranu uoči održavanja događaja. Za koncert Bajage plaćeno je 23.628,00 kn plus PDV, a za koncert Đorđa Balaševića 32.000,00 kn + PDV. Za sve navedeno postoje ugovori, fakture i uplate što će gradska tvrtka Športski objekti d.o.o. rado zainteresiranoj javnosti dati na uvid.



Dr. sc. Miroslava Škoru u ime Grada Osijeka i tvrtke Športski objekti d.o.o. pozivam da se javno ispriča kako ne bismo morali satisfakciju potražiti sudskim putem. Žao mi je da se jedan umjetnik bavi špekulacijama - za njega kao našeg sugrađanina vrata su uvijek otvorena, ali prema uvjetima jednakim za sve, to je obaveza koju smo preuzeli dolaskom na čelo Osijeka.

cjenik najma

nisu učili

ljubomora

Tekst: Osijek031.com

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

Pogledajte i..

Galerija 031: Đorđe Balaševića

[Foto: Dino Spaić, 22.12.2017., SD Gradski vrt]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

Novopečeni doktor ekonomijedao je veliki intervju jednom našem dnevnom listu.U njemu je govorio o svomte, naravno, o. A upravo je jedna rečenica o glazbi izazvalaNaime, govoreći o navodno maćehinskom odnosu lokalnih vlasti prema domaćim izvođačima Škoro je izjavio: „Na tu je rečenicu reagirao gradonačelnikna svom FB profilu koji je napisao:Vrkić je priložio idvorane Gradski vrt koji možete pogledati ovdje Novopečeni dr. sc. Škoro malo se zaletio, očito ga na doktoratuda informacije prvo provjeri pa onda plasira u javnost. A možda je u pitanju samočovjeka nezadovoljnog time što neki drugi umjetnici uspijevaju rasprodati dvoranu Gradski vrt a on ne...