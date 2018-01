Anton i Patrik Lončarić

najboljim sportašima Osijeka

svjetski su juniorski prvaci

svjetskog zlata

broncu

Mario Mihić

dva sportaša

najuvjerljivijih

osvajanje europskoga prvenstva

Krešimira Ižakovića

Ivan Vrkić

potporu

novi čamac

Dragan Vulin

Robert Seligman

Ivan Horvat

šest puta

Donna Vekić,

Mile Škorić

Matea Andrlić

Mario Liović

Georgije Bogojević

Tekst i foto: Radio Osijek

Veslači(VK Iktus) sinoć su proglašeniu 2017. godini u tradicionalnom izboru Gradskog radija .Blizanci Lončariću dvojcu bez kormilara, a osim togs prvenstva održanog u kolovozu u Litvi veslači Iktusa osvojili su ina Europskom prvenstvu u Poljskoj u četvercu bez kormilara, ali u konkurenciji mlađih seniora.Kako je tijekom svečanosti rekao, organizator izbora najboljih sportaša Osijeka, ovo je bilo prvi put u posljednjih 20 godina da su nagradu osvojila, nikada nagradu nisu primili tako mladi sportaši (imaju tek 17 godina), a bila je to jedna odpobjeda u dosadašnjim izborima sa 155 osvojenih glasova. Anton i Patrik Lončarić zahvalili su novinarima na ovom izboru te istaknuli kako im je to velika čast, ali i obveza. Najavili su kako ove godine, još uvijek u juniorskoj konkurenciji, kreću u, nastupit će dakako i na svjetskom prvenstvu u Češkoj u kolovozu, a posebno se raduju najavljenom odlasku na Olimpijske igre mladih u listopadu u Argentini. Za sve to su već krenule pripreme pod vodstvom trenera. Pehar im je predao gradonačelnikkoji je, među ostalim, javno obećao daljnjumladim sportašima s nesvakidašnjim sportskim rezultatima te kako će im, kako je rekao - kupiti! Predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županijetakođer jer najavio potporu mladim veslačima.Izbor najboljeg sportaša Osijeka održan je 21. put, a u njemu sudjeluju novinari svih osječkih redakcija, koji su bodovali uspjehe osječkih sportaša u protekloj godini.Po izboru sportskih novinara drugo je mjesto zauzeo, a treće. Rekorder u broju naslova je gimnastičar Robert Seligman (GD Osijek Žito) – ukupno jebio proglašen najboljim, a ove je godine, prema izboru osječkih sportskih novinara, zauzeo drugo mjesto. Na trećem je atletičar Ivan Horvat (AK Slavonija-Žito). Uz njih su u konkurenciji bili i drugi sportaši iza kojih su vrijedni rezultati iz 2017. godine. To su tenisačicanogometaš(NK Osijek), nogometašica(ŽNK Osijek), kuglač(KK Osijek) te dizač utega(DK Slavonija).